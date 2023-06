クレベル・コイケ (C)RIZIN FF

24日に開催される格闘技『RIZIN.43』(真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場するクレベル・コイケ(33)が22日、札幌市内で行われた試合前インタビューに登場し、鈴木千裕(24)とのフェザー級ベルトの防衛戦に向けての意気込みを語った。

圧倒的な柔術テクニックで朝倉未来や萩原京平らに一本勝ちし、昨年10月の『RIZIN.39』で王者・牛久絢太郎も三角絞めで鮮やかに極めてフェザー級のベルトを獲得したクレベル。しかし、昨年大みそかの『RIZIN.40』でのベラトールとの対抗戦で、パトリシオ・ピットブルとの“王者対決”では判定で敗れた。

久々の黒星となったこの試合について「自分と自分の夢を信じることを学んだ。勝ったときよりも負けたときのほうが学ぶことが多い」と、敗戦からも収穫を得た。そして「この試合で負けた試合を乗り越えて、自分がチャンピオンあることを改めて証明したい」とベルトへの思いも深まった。

迎え撃つ鈴木について「打撃に強い選手ということは知ってるけど、それ以外に言うことはない。連勝しているし(RIZINフェザー級で)トップ5くらいだと思うけど、自分はチャンピオン」と冷静に分析。これまで柔術テクで勝利してきたが、打撃にも自信を持っており、この試合に向けてタイでの修行でさらに磨きをかけた。「今までの試合では見せる必要がなかったけど、今回は見せることになるし、KOできる」と打撃決着も予告する。

鈴木が「3分でKOする」と宣言してることについても、「3分しかないから、それ終わったら彼に残るものはない。彼だけじゃなくてみんな私を3分でKOすると試合前に言うけど、誰もできてない。相手は自分が何をしてくるかわかってないけど、自分は相手が何をしてくるかわかっている」と王者の風格を漂わせた。

◆『RIZIN.43』対戦カード

【RIZINオフィシャルYouTubeチャンネルで全試合無料配信】

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

