矢地祐介(C)RIZIN FF

24日に開催される格闘技『RIZIN.43』(真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場する矢地祐介(33)が22日、札幌市内で行われた試合前インタビューに登場し、ザック・ゼイン(33)との試合に向けての意気込みを語った。

矢地は「RIZINの中で自分の影は薄くなっている。結果が奮っていないし、前戦(昨年10月の『RIZIN.39』でボイド・アレンに判定勝ち)もしょっぱい試合をしてしまった」と反省するように、流れの早い最近のRIZINの中で存在感が低下していることを自認している。

そんな状況でも、再びRIZINのリングで輝くために「今回の試合は相手をボコボコにして心を折る。攻めて試合を作っていく」と宣言。「これまではポテンシャルだけで格闘技をやってきたけど、今は頭で考える格闘技に重点的に取り組んできた。フィジカルにいろんなエッセンスが合わさってきて、キャリアのピークに向かっている」と充実感にあふれている。

外国人選手の強豪がひしめくRIZINライト級だが「こっから僕がベルトを取ったら面白いし、できると思っているので楽しみにしてください。この試合がその第一歩です。もう一度輝ける自信しかない」と堂々と言い切った。

なお、今大会には昨年末の『巌流島』でミックスルール(1ラウンドはキック、2ラウンドはMMA)で対戦し、1ラウンドでKO負けを喫した木村“フィリップ”ミノルも参戦する。「あんまり会いたくはないですね、しっかりぶっ飛ばされてるので」と苦笑いし、再戦については「MMAならやりますけど、ミックスルールはもういいかな」と語った。

◆『RIZIN.43』対戦カード

【RIZINオフィシャルYouTubeチャンネルで全試合無料配信】

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

関連キーワード その他