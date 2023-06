鈴木千裕(C)RIZIN FF

24日に開催される格闘技『RIZIN.43』(真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場する鈴木千裕(24)が22日、札幌市内で行われた試合前インタビューに登場し、フェザー級王者のクレベル・コイケ(33)とのタイトル戦に向けての意気込みを語った。

鈴木は2021年9月に初参戦した『RIZIN.30』では昇侍に秒殺KO負けを喫したが、同年11月の山本空良に勝利すると、22年3月に平本蓮、9月に萩原京平、11月に今成正和、12月に中原由貴とタイプの異なる強豪選手を次々と撃破し、現在5連勝中。その間にキックボクシングでも2戦2勝した。

その勢いでタイトルマッチ挑戦権を手繰り寄せた鈴木は、試合決定時に「1ラウンドでKOします!」と宣言した。改めてクレベルの印象を聞かれると「穴が少ない。打撃はそんなに評価されてないけどすごくできると思っていて、寝技もずば抜けている。でも自分なりに穴を見つけてきた」と攻略法を発見している。

この試合に向けて、PRIDE初代ライト級王者のレジェンド・五味隆典のジムで徹底的に追い込んだ。肉体的に大きく成長したが、それ以上に「試合に勝つ、チャンピオンになる気持ち、メンタル面を強化できた」と自信をのぞかせた。

タイトルマッチのため、この試合が大会のメインイベントとなる。有観客の大会場イベントで初めてメインを締めくくるが「チャンピオンになる前の予行練習。RIZINを背負う男になるので覚悟は決まっている」と、早くも新チャンピオンとしての覚悟を語った。

◆『RIZIN.43』対戦カード

【RIZINオフィシャルYouTubeチャンネルで全試合無料配信】

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

