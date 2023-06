『QUEENDOM PUZZLE』第2話でパフォーマンスを披露した白間美瑠(C)CJ ENM Co., Ltd, All Rights Reserved

“K-POP界の女王の座”を懸けたサバイバル番組『QUEENDOM』シリーズの最新作『QUEENDOM PUZZLE』(毎週火曜 後10:00~)の第2話が、20日にABEMAで日韓同時放送された。

『QUEENDOM PUZZLE』は、既存のガールズグループメンバーや女性アーティストをパズルのように組み合わせて、最強グローバルプロジェクトガールズグループを完成させる大型サバイバル番組で、MCは少女時代のテヨンが務めている。

参加者には、MOMOLAND出身のジュイ、CLC出身のイェウン、宇宙少女(WJSN)のヨルム、H1-KEYのリイナとフィソ、woo!ah!のナナとウヨンら、人気と実力を兼ね備えた26人のメンバーが勢揃い。日本人参加者には、オーディション番組『PRODUCE 48』に出演し韓国でも人気を集めたNMB48出身の白間美瑠や、AKB48出身で現在韓国の6人組ガールズグループ・Rocket Punchのメンバーとして活動中の高橋朱里、そして2021年3月にMAMAMOOの妹分としてデビューした韓国の6人組ガールズグループ・PURPLE KISSのメンバーのユキら、3人が参加している。

第2話では、最初のバトルとなる「アップダウンバトル」の続きが公開。このバトルでは、参加者たち同士で評価を行い、披露されたパフォーマンスが自分より上か、もしくは自分より下かを投票。その結果によって新たな1軍から4軍が決定する。

4軍のAKB48出身のジュリは、SUNMI「Heart Burn」を披露。「アーティストとして一味違ったパフォーマンスをお見せしたい。一生懸命舞台を準備しましたし、みなさんにいいものをお届けしたくて準備しました。自信を持って全て出し切ろう」と意気込んで挑むが、結果はアップ7票、ダウン20票という厳しい結果に。

同じく4軍でありNMB48出身の白間美瑠は、自身の楽曲「Shine Bright」を披露。「K-POPアイドルが好きで韓国でやりたいと思った。感動するパフォーマンスをお見せできたらいいと思う」とパフォーマンスを披露したが、結果はアップ5票、ダウン22票に。白間は「韓国のサバイバルプログラムに参加させていただいてそこで学んだことが分岐点になって、韓国でもチャレンジしたいという気持ちがすごくあった…。ジュリ、泣いちゃう…。もっと頑張ってもっとたくさんの人を笑顔にできるように私も頑張ります」と、友人であるジュリに助けを求めながら悔し涙を見せた。

その後もステージは続き、参加者たちが揃って「1番楽しみ」と期待を寄せるLOVELYZ出身のケイによる「Destiny」のパフォーマンスでは、その歌声と世界観に会場中が酔いしれた。「ボラさんのステージが私の刺激となったが楽しみ。負けん気が強いので、なぜ私が1軍なのかステージで証明したいと思います」と強気な発言をしていたケイの評価は、アップ18票、ダウン9票。ステージ後、ケイは「歌1本でやってきたので、歌で認められてきたから自信はありました。ボーカルのワントップをキープしたい。これからが始まりですし、今日見せたのが全てではないので刺激になりました」とコメントした。そして、すべてのステージが終わり、会場では、MCのテヨンから新たに再編成された1軍から4軍が発表された。

■「アップダウンバトル」による再編成結果

【4軍】ジュイ(MOMOLAND)、白間美瑠(NMB48、AKB48出身)、ヘイン(LABOUM)、エリー(Weki Meki)、ウヨン(woo!ah!)、チェリン(Cherry Bullet)、ソヨン(tripleS)

【3軍】スユン(Rocket Punch)、ヨンヒ(Rocket Punch)、サンア(LIGHTSUM)、ドファ(AOA出身)、リイナ(H1-KEY)、ジュリ(Rocket Punch)、ジウ(tripleS)

【2軍】ケイ(LOVELYZ出身)、ジハン(Weeekly)、ゾア(Weeekly)、ファーイ(BNK48出身)、ソウン(Weeekly)、スジン(Weeekly)、ユキ(PURPLE KISS)

【1軍】ボラ(Cherry Bullet)、ヨルム(宇宙少女)、ジウォン(Cherry Bullet)、フィソ(H1-KEY)、チェヨン(IZ*ONE出身)、ナナ(woo!ah!)、イェウン(CLC出身)

番組内では新たなバトル「7:7チームバトル」の詳細が明らかに。「7:7チームバトル」では、28人の中から7人ずつ4チーム構成し、番組のシグナルソング「SNAP」と「Charismatic」のパフォーマンスビデオを撮影。今回は自分たちではなく特別な方が各チームのパフォーマンスを評価し勝敗を決定すること、勝ったチームには1万点のベネフィットが与えられること、同じ曲での対決になるのでパート1つ1つが参加者同士の比較対象となることが説明された。

「SNAP」と「Charismatic」どちらの曲を選ぶかは、「アップダウンバトル」で順位が高かった参加者から順番に決めていくため、下位の参加者たちは希望の曲を選択できない可能性も。また、『QUEENDOM PUZZLE』だけの特別な空間「パズルルーム」も披露され、この空間には同じ楽曲を選んだ参加者の中から自分のチームメンバー7人を思い通りに選ぶ権限を持つ参加者のみが入れることが明かされた。今回はボラが「SNAP」を、ジウォンが「Charismatic」のチームメンバー7人を選び、各曲選ばれなかった7人が1つのチームとなる。

■「7:7チームバトル」チーム分け

「SNAP」

PICK on the top:ボラ、チェリン、リイナ、サンア、イェウン、チェヨン、ヨルム、ユキ

DROP The Beat:ドファ、エリー、ファーイ、フィソ、ジュリ、ケイ、白間美瑠

「Charismatic」

PICK on the top:ジハン、ジウォン、ジウ、ナナ、ソウン、ウヨン

DROP The Beat:ジュイ、へイン、ソヨン、スジン、スユン、ヨンヒ、ゾア

