SEVENTEEN、日本デビュー5周年の集大成ベストは『ALWAYS YOURS』
2023年6月22日 13時05分 (6月22日 14時06分更新)
韓国の13人組グループ・SEVENTEEN初の日本ベストアルバムのタイトルが『ALWAYS YOURS』（8月23日発売）に決定し、きょう22日から予約がスタートした。
SEVENTEENは2018年5月30日に日本1stミニアルバム『WE MAKE YOU』で日本デビューし5周年を迎えた。その集大成となる初の日本ベストアルバムには、これまでに日本でリリースされた全ての日本オリジナル曲およびJapanese ver.の楽曲に加え、日本オリジナルの新曲が2曲を含む計27曲が収録される。
今作は初回限定盤A（2CD＋52PフォトブックA）、初回限定盤B（2CD＋52PフォトブックB）、初回限定盤C（2CD＋52PフォトブックC）、初回限定盤D（2CD＋M∞CARD＋28Pフォトブック）、通常盤（2CD+24Pフォトブック）、セブンネット盤（2CD＋24Pフォトブック）、フラッシュプライス盤（2CD＋16P Lyric Book）、CARAT盤（2CD＋Blu-ray＋28Pフォトブック）の8形態でリリース。
全形態の初回生産分特典として、発売記念オフラインイベント参加権の抽選に応募できる「応募抽選特典券（シリアルナンバー）」が封入される。
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