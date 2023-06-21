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楽２―５中（２１日）　高橋宏が３勝目

2023年6月21日 21時20分 (6月21日 21時51分更新)
　楽天戦に先発した中日・高橋宏＝楽天モバイルパーク

　楽天戦に先発した中日・高橋宏＝楽天モバイルパーク

　中日が１分けを挟んだ連敗を４で止めた。三回までに岡林の適時打、細川のソロ本塁打などで４点を先行した。高橋宏は６回２／３を５安打２失点と好投し３勝目をマーク。マルティネスは１５セーブ目。楽天は滝中が５回を５失点で４敗目。

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