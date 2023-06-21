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ＭＦチャナティップが移籍　Ｊ１川崎、タイのクラブに

2023年6月21日 19時12分 (6月21日 19時26分更新)
　チャナティップ

　チャナティップ

　Ｊ１川崎は２１日、タイ代表ＭＦチャナティップ（２９）が同国のＢＧパトゥムに移籍すると発表した。川崎を通じ「フロンターレで選手として戦えたことを、とても光栄に思っている」とコメントした。
　高い俊敏性と技術を生かして札幌で活躍。昨季に加入後は負傷もあって主力に定着できず、川崎ではＪ１出場１８試合で無得点だった。

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