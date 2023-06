『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageメインビジュアル(C)『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage製作委員会

舞台『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage(通称:ヒプステ)の公式ホームページが21日に更新され、9月3日に大阪城ホール、7日から10日までぴあアリーナMMで行われる『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stage -Battle of Pride 2023-』をもって、これまで出演してきたキャスト全員が卒業することを発表した。

『ヒプステ』は、キングレコードEVIL LINE RECORDSが手掛ける音楽原作キャラクターラッププロジェクト『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』(通称:ヒプマイ)の舞台化作品。

ホームページでは、卒業キャスト全員のコメントが掲載されている。

■イケブクロ・ディビジョン“Buster Bros!!!”

山田一郎役:高野洸

いろんな方の愛に溢れたコンテンツ、スキルフルなキャスト・スタッフさんに恵まれ囲まれ、マイクを通してお客さんに届けられた日々が幸せで、沢山の思い出が出来ました。

山田一郎は最高のBig Broです。一郎は僕の今後の人生も背中を押してくれると思います。

ヒプステに出演できて良かったです。その想いを最後、BoPに全てぶつけてカマします!

■ヨコハマ・ディビジョン“MAD TRIGGER CREW”

碧棺左馬刻役:阿部顕嵐

関わってくださった全ての人たちの想いを背負って必ず最高のステージにします。

■シブヤ・ディビジョン“Fling Posse”

飴村乱数役:安井謙太郎

途中からの参加にもかかわらず、暖かく迎えてくれたカンパニー、そしてファンの皆様には感謝しています。僕自身もこの作品に参加させていただくことで、ヒプノシスマイクという作品に魅了されていきました。今回で自分としてはラストステージになりますが、この作品を、飴村乱数をこれからも愛していきたいと思います。ラストぶち上げて楽しみましょう!

■シンジュク・ディビジョン“麻天狼”

神宮寺 寂雷 役:鮎川 太陽

2023年、Battle of Prideまで後少しですね。

思い返せば、僕はtrack.2から始まり、寂雷先生と多くの日を歩ませてもらいました。

track.2はコロナ禍だったため多くの制限がありましたね。フェイスシールドをしての観劇、マウスシールドをしてのパフォーマンス。みなさまと僕たちの間には2メートルの距離があり、声出し禁止と客席降りNG。今ではそれが徐々に緩和され、出来なかった事がひとつずつ出来るようになり、うれしく思います。

そして、改めて『ヒプステ』に携わる事ができ、本当によかったと感じています。『ヒプノシスマイク』というコンテンツに関わらなければ出会えなかった方達がたくさんいたと思います。今これを読んでくださってるみなさまにも出会えなかったと思います。

当時、出演が決まった時は嬉しくもありましたが、初めてのラップということもあり不安もありました。そして、速水さんの低音ボイスを体現するのもとても苦労しました。頑張ってきた日々が懐かしい(笑)。

BoPでは長い髪を靡かせて、白衣を翻し、身長近くある長いスタンドマイクに声をのせて、最後の公演を全力で、そして思いっきり楽しみたいと思います。

みなさま、“麻天狼”のハンドサインを掲げてください。一緒に最高の夏にしましょう!

PS 荒木くん、井出ちゃん、そして紘大。

一緒にいた時間はいつもめちゃくちゃ楽しかったです!

“麻天狼”最高。リーダーより

■オオサカ・ディビジョン“どついたれ本舗”

白膠木簓役:荒牧慶彦

ヒプステBoP2023!

僕らにとってのラストヒプステLIVEです。

今回で簓を演じられなくなるなんてとてもさみしいです。でも、やはり簓としては場を笑いに変えてファンの皆さんを笑顔にしたいと思います。

今まで“どついたれ本舗”を応援してくださってほんまにおおきに。

ラストも“どついたれ本舗”がどついたる。

大いに盛り上がりましょう!!!

やったるでーー!!

■ナゴヤ・ディビジョン“Bad Ass Temple”

波羅夷空却役:廣野 凌大

2020年から今までナゴヤを背負わせていただき、空却を演じさせていただきありがとうございました。自分としては今までの恩返しとして、また僕たちが作ってきたナゴヤ・ディビジョンの、ヒプステの集大成として、BoPで有終の美をド派手にかませればと思っています。よろしく。

