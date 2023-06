『RIZIN.43』肘ありキックルールで鈴木宙樹と対戦する梅野源治 (C)ORICON NewS inc.

ついに、RIZINのリングに“YAVAYお兄さん”が帰ってくる……。24日開催の『RIZIN.43』(北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)で、昨年大ブレイクした梅野源治(34)が「肘ありキックボクシングルール」で鈴木千裕の兄の鈴木宙樹(26)と対戦する。

公式戦は昨年10月の『RIZIN.39』のトレント・ガーダム戦以来、実に8ヶ月ぶり。この試合も肘ありルールだったが、開始21秒でのカーフキック一発で梅野がTKO勝利したため、最大の武器である爆肘を披露する機会はなかった。今回はいよいよその真価を見せるべく、入念に爆肘を磨きまくっている梅野にインタビューを実施。爆肘についてたっぷりと学ぶことができた。

■「肘を警戒して、気をつければ気をつけるほど逆に危ない」この意味は試合を見ればわかる

【梅野】オリコン、また学びに来たか。本当にしつこいな。今日もしっかり学んでくれ。

――よろしくお願いいたします! RIZINの試合は昨年大みそかの『RIZIN.40』での平本蓮選手とのエキシビション以来、公式戦では8ヶ月ぶりとなりますが、梅野選手も待ちくたびれたのでは?

【梅野】8ヶ月は長かったなという思いはありますね。その前に何度か試合が決定しそうになったけど、直前でなくなったりしたこともあって。でもその分、肘ありの試合の面白さを見せる準備はバッチリやってきたので、次の試合は肘で会場を沸かせますよ。

――今回の試合会場である北海道の印象は?

【梅野】2018年に試合で行った1回だけで、その時も試合だけやってすぐに帰ってきたので特に思い出もないし、寒いっていう印象しかないかな。

――6月の北海道はいい気候なので、試合に勝ってノーダメージだったら観光もしたい?

【梅野】すでに妻梅にスケジュールをびっちりと決められていて、すでに試合後に北海道巡りツアーを申し込んでるみたいで(笑)。そのためにもノーダメージで勝たなくてはいけないんだけど、本音はどんなケガをしてもいいので、面白くて熱い試合を届けたいという気持ちで試合に臨みます。ツアーを楽しみにしている妻梅には申し訳ないけど、本当に試合にすべてをぶつけようと。

――今回の試合のテーマは、公開練習でも何度も見せていた“肘”でしょうか?

【梅野】そうですね、みんなもさすがに梅野の爆肘がどんなもんなのか、そろそろ見たいと思うんですよね。ファンの中には「アイツ肘肘うるせえな」って人もいるだろうし、前戦は肘を出さずに終わったら榊原(信行)社長が「肘を出してないじゃん」って笑っていたと聞いたので、そこまで言うんだったら今回は絶対に肘で倒してやりますよ。

――対戦相手の鈴木選手も梅野選手の肘を絶対に警戒していますが、それでも当てられる?

【梅野】肘を警戒して、気をつければ気をつけるほど逆に危ないぞと。この言葉の意味は今は理解できないと思いますけど、試合を見れば「梅野が言ってたことは、こういうことだったのか」ってわかりますから。今大会は無料配信なので格闘技ファン以外の人にも見てもらいたいし、特にサッカーファンの方たちに格闘技の面白さをしっかり伝えられるような試合を見せたいので、無料配信は良かったね。

■サッカー界にも広がる“YAVAYの輪” MMA挑戦の皇治にはエール

――サッカーといえば、Jリーグサンフレッチェ広島の荒木隼人選手が「ヤバいだろ!」を使用して、サッカー界にも「ヤバいだろ!」の輪が広がっています。

【梅野】いくら格闘技ファンの中でバズっても、母数が決まってる中での勝負なので、この母体をいくつ増やせるか。増えれば増えるほどに輪が広がって拡大していくので、もちろん格闘技ファンには梅野源治の面白い試合を届けたいですし、格闘技の枠を飛び越えた業界にはリスペクトを持ちながら梅野源治の面白さを伝えられたらと思っています。僕はサッカーをリスペクトしているし、サッカーファンやサンフレッチェ広島からリスペクトを感じるのですが、いつまでも梅野源治へのリスペクトを感じない3組がいる。RIZIN、かまいたち、そして佐藤大輔。こいつらは本当にバカにしてる!

――今年2月のインタビューでも、その3組の名前を挙げていましたが、まだ学んでいないんですね。

【梅野】格闘技業界でいうと、現役の格闘家、引退した格闘家、ジムを経営している人たち、大会主催者、この人たち全員が僕をリスペクトしているんですよ。ムエタイに限らずキックボクサーもボクサーもMMAの人も、梅野源治が今までやってきたことは「ヤバいだろ」ってプラスの意味で捉えているけど、マイナスの意味で捉えているのが、RIZIN、かまいたち、佐藤大輔の懲りない3組だけなんです。こいつらをいかに学ばせるかっていうのも、今回の試合の大事なポイントになります。

――佐藤さんが作る“煽りV”は注目ですね。

【梅野】今回はカッコいい煽りVが撮れたんですよ。撮影前に「佐藤大輔は来るな」と伝えたら、そこの会社の他の人たちが来て「今回は佐藤大輔はいじらないです。僕たちが責任を持ってカッコいいVTR作ります」って言っていただいて。けっこうインタビューで喋ったし、練習風景もいっぱい撮っていたので、今回は本当に期待して見ていただきたいです。

――RIZIN全体についてもお伺いします。梅野選手の試合がない間に、K-1出身の芦澤竜誠選手や安保瑠輝也選手がRIZINに参戦し、木村“フィリップ”ミノル選手が7年ぶりに復帰するなど、RIZINの立ち技が一気に盛り上がってきました。この状況をどう見ていますか?

【梅野】うれしいですね。RIZINはMMAがメインの大会なので、その中で立ち技の試合が組まれて面白さがMMAファンに浸透してほしいし、もっと試合を増やしていきたい。今は(肘無しの)キックボクシングルールが多いけど、自分がどんどん目立っていけば肘ありの魅力も伝えられると思うし、キックの選手はもちろんMMAの選手にも肘ありのキックルールに挑戦するとか、いろんな交流で可能性を見つけていければと思います。挑戦だから成功だけじゃなくて時には失敗もするけど、いい時も悪い時も含めたストーリーをファンの方に見せていくなかで、推したい選手というのが見つかっていく。僕はそういう挑戦に火をつけるための存在になりたいです。

――挑戦というと、梅野選手と2度対戦した皇治選手が引退を撤回してMMA挑戦を宣言しました。

【梅野】いいんじゃないかなって思います。引退すると言ったけど、リングに上ったことがある人しかわからない緊張感や試合後の解放感、勝った時の喜びや負けた時の悔しさ、この感情からはなかなか抜け出せないので、現役を続けたいと思ったんでしょう。そのタイミングで、よく「挑戦」と言ってきた彼も違うルールに挑戦するということは、MMAファンにも皇治という存在を認めてもらいたいんじゃないかな。彼なりにすごく頑張っているなと思います。

◆『RIZIN.43』対戦カード

【RIZINオフィシャルYouTubeチャンネルで全試合無料配信】

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

関連キーワード その他