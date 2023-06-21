女性誌『MORE』刊行形態変更へ 今年9月以降は年4回の発行に
2023年6月21日 16時38分 (6月21日 18時05分更新)
集英社は21日、女性ファッション月刊誌『MORE』の刊行形態を変更し、2023年11月号（9月28日発売）以降、年4回の発行とすることを発表した。次の雑誌の発売は2024年2月28日の予定。
『MORE』は創刊46年の歴史を誇る長寿雑誌で、20代の女性に向けて情報を発信し続け、いつの時代も「ど真ん中の女性像」を切り取り、多くの支持を集めてきた。
今後は、読者の「今知りたい」というニーズに直結したコンテンツを発信するWEBマガジン「MORE WEB」で、編集部と読者組織（MOREインフルエンサーズ）が一丸となり、全国の「おでかけ、こでかけ情報」を発信する｢MORE JAPAN」プロジェクトを推進していく。
さらに、「20代だからこそ得ておきたい知識や仲間と出会うセミナーを立ち上げ、女性たちがより心地よく生きていくヒントとなる場を提供していく予定です」と掲げた。
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