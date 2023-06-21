【中日スタメン】高橋宏斗”防御率0・00締め”へ先発 5番DHで石川昂弥…交流戦最終戦で連敗ストップを
2023年6月21日 17時20分
◇21日 楽天－中日（楽天モバイルパーク宮城）
両軍のスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟んで4連敗中の中日は石川昂弥内野手が「5番・指名打者」に入り、2試合連続でスタメン起用された。先発の高橋宏斗投手はここまで交流戦は防御率0・00。史上5人目となる交流戦”防御率0・00締め”に期待がかかる。
【中日】
1番・左・大島
2番・二・村松
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・指・石川昂
6番・一・福田
7番・三・福永
8番・遊・龍空
9番・捕・石橋
投・高橋宏
1番・左・大島
2番・二・村松
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・指・石川昂
6番・一・福田
7番・三・福永
8番・遊・龍空
9番・捕・石橋
投・高橋宏
【楽天】
1番・中・辰己
2番・二・小深田
3番・右・小郷
4番・指・浅村
5番・左・岡島
6番・三・鈴木大
7番・一・渡辺佳
8番・捕・安田
9番・遊・山崎
投・滝中
1番・中・辰己
2番・二・小深田
3番・右・小郷
4番・指・浅村
5番・左・岡島
6番・三・鈴木大
7番・一・渡辺佳
8番・捕・安田
9番・遊・山崎
投・滝中
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