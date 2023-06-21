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【中日スタメン】高橋宏斗”防御率0・00締め”へ先発 5番DHで石川昂弥…交流戦最終戦で連敗ストップを

2023年6月21日 17時20分

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中日・高橋宏斗

中日・高橋宏斗

◇21日　楽天－中日（楽天モバイルパーク宮城）
　両軍のスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟んで4連敗中の中日は石川昂弥内野手が「5番・指名打者」に入り、2試合連続でスタメン起用された。先発の高橋宏斗投手はここまで交流戦は防御率0・00。史上5人目となる交流戦”防御率0・00締め”に期待がかかる。
【中日】
1番・左・大島
2番・二・村松
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・指・石川昂
6番・一・福田
7番・三・福永
8番・遊・龍空
9番・捕・石橋
投・高橋宏
【楽天】
1番・中・辰己
2番・二・小深田
3番・右・小郷
4番・指・浅村
5番・左・岡島
6番・三・鈴木大
7番・一・渡辺佳
8番・捕・安田
9番・遊・山崎
投・滝中
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