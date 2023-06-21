◇21日 楽天－中日（楽天モバイルパーク宮城）

両軍のスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟んで4連敗中の中日は石川昂弥内野手が「5番・指名打者」に入り、2試合連続でスタメン起用された。先発の高橋宏斗投手はここまで交流戦は防御率0・00。史上5人目となる交流戦”防御率0・00締め”に期待がかかる。

【中日】

1番・左・大島

2番・二・村松

3番・中・岡林

4番・右・細川

5番・指・石川昂

6番・一・福田

7番・三・福永

8番・遊・龍空

9番・捕・石橋

投・高橋宏

【楽天】

1番・中・辰己

2番・二・小深田

3番・右・小郷

4番・指・浅村

5番・左・岡島

6番・三・鈴木大

7番・一・渡辺佳

8番・捕・安田

9番・遊・山崎

投・滝中

