関智一 （C）ORICON NewS inc.

アニメ『ドラえもん』骨川スネ夫役、『鬼滅の刃』不死川実弥役、『呪術廻戦』パンダ役などで知られる人気声優・関智一が自身のツイッターを更新し、自身が演出し出演する舞台『劇団ヘロヘロQカムパニー第40回公演 「タイムアフターレコーディング」』のチケットについて呼びかけた。

ツイッターでは「舞台『タイムアフターレコーディング』公演チケットを関智一扱いで受付してます！ 全ステージ対象です！（A席のみ） 希望のステージと枚数をリプライで送ってください！ 確認後、僕からリプ送ります よろしくお願いします！」とし、「こちらで申し込みいただけると、関智一の関係者風に入場できるwデザインチケットが手に入るなどの特典があります！」と自ら告知。

「正直、今回の、どの公演も売行きが芳しくなく 勝手なお願いですが、是非劇場に足を運んで頂けたら助かります」と切実にファンへお願いしていた。

大人気声優の関係者と名乗れることもあり、早速ツイッターではファンが「おはようございます 7月2日（日）13:00～の公演 【2枚】 まだお席あればお願いいたします」「関さんお疲れ様でございます。6月29日 豊永さんゲスト回 1枚お願いできますでしょうか。夜あそびも観てます！お忙しいとは思いますが頑張ってください！応援してます！」などとチケット受付をお願い。

すると関は一人ひとり「●●さん、有難うございます！受付番号31でご予約受付ました！観劇する際劇場ロビーのチケット受付で受付番号とアカウント名をお伝えください！」「●●さん、有難うございます！ 受付番号36でご予約受付ました！ 観劇する際劇場ロビーのチケット受付で受付番号とアカウント名をお伝えください！」と返事を返す神対応をしている。

■舞台公演概要

劇団ヘロヘロQカムパニー第40回公演 「タイムアフターレコーディング」

こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ 提携公演

2023年6月23日（金）～7月2日（日）

於 こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ

演出：関 智一／野坂 実

脚本：伊福部崇

■出演

関智一

長沢美樹

那珂村たかこ

置鮎龍太郎

松本和子

飯田誠規

岩崎諒太

久保梨瑛 ※Wキャスト★

大石達也

大村 彩 ※Wキャスト★

櫻井 殊

稲垣祐希絵 ※Wキャスト☆

井上舞香 ※Wキャスト☆

光部樹

辻原智也

山本翔太

岡田雄樹

白石涼子（青二プロダクション） ※Wキャスト☆

前川涼子（アトミックモンキー） ※Wキャスト★

大場達也

三原一太（はらぺこペンギン！／DRプロジェクト）

大高雄一郎（Theatre劇団子）

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