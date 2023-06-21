関智一、劇団舞台チケット自ら受付の神対応 特典は「関智一の関係者風に入場できるw」 SNSでファンに各々返事
2023年6月21日 13時48分 (6月21日 15時06分更新)
アニメ『ドラえもん』骨川スネ夫役、『鬼滅の刃』不死川実弥役、『呪術廻戦』パンダ役などで知られる人気声優・関智一が自身のツイッターを更新し、自身が演出し出演する舞台『劇団ヘロヘロQカムパニー第40回公演 「タイムアフターレコーディング」』のチケットについて呼びかけた。
ツイッターでは「舞台『タイムアフターレコーディング』公演チケットを関智一扱いで受付してます！ 全ステージ対象です！（A席のみ） 希望のステージと枚数をリプライで送ってください！ 確認後、僕からリプ送ります よろしくお願いします！」とし、「こちらで申し込みいただけると、関智一の関係者風に入場できるwデザインチケットが手に入るなどの特典があります！」と自ら告知。
「正直、今回の、どの公演も売行きが芳しくなく 勝手なお願いですが、是非劇場に足を運んで頂けたら助かります」と切実にファンへお願いしていた。
大人気声優の関係者と名乗れることもあり、早速ツイッターではファンが「おはようございます 7月2日（日）13:00～の公演 【2枚】 まだお席あればお願いいたします」「関さんお疲れ様でございます。6月29日 豊永さんゲスト回 1枚お願いできますでしょうか。夜あそびも観てます！お忙しいとは思いますが頑張ってください！応援してます！」などとチケット受付をお願い。
すると関は一人ひとり「●●さん、有難うございます！受付番号31でご予約受付ました！観劇する際劇場ロビーのチケット受付で受付番号とアカウント名をお伝えください！」「●●さん、有難うございます！ 受付番号36でご予約受付ました！ 観劇する際劇場ロビーのチケット受付で受付番号とアカウント名をお伝えください！」と返事を返す神対応をしている。
■舞台公演概要
劇団ヘロヘロQカムパニー第40回公演 「タイムアフターレコーディング」
こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ 提携公演
2023年6月23日（金）～7月2日（日）
於 こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ
劇団ヘロヘロQカムパニー第40回公演 「タイムアフターレコーディング」
こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ 提携公演
2023年6月23日（金）～7月2日（日）
於 こくみん共済 coop ホール／スペース・ゼロ
演出：関 智一／野坂 実
脚本：伊福部崇
脚本：伊福部崇
■出演
関智一
長沢美樹
那珂村たかこ
置鮎龍太郎
松本和子
飯田誠規
岩崎諒太
久保梨瑛 ※Wキャスト★
大石達也
大村 彩 ※Wキャスト★
櫻井 殊
稲垣祐希絵 ※Wキャスト☆
井上舞香 ※Wキャスト☆
光部樹
辻原智也
山本翔太
岡田雄樹
関智一
長沢美樹
那珂村たかこ
置鮎龍太郎
松本和子
飯田誠規
岩崎諒太
久保梨瑛 ※Wキャスト★
大石達也
大村 彩 ※Wキャスト★
櫻井 殊
稲垣祐希絵 ※Wキャスト☆
井上舞香 ※Wキャスト☆
光部樹
辻原智也
山本翔太
岡田雄樹
白石涼子（青二プロダクション） ※Wキャスト☆
前川涼子（アトミックモンキー） ※Wキャスト★
前川涼子（アトミックモンキー） ※Wキャスト★
大場達也
三原一太（はらぺこペンギン！／DRプロジェクト）
大高雄一郎（Theatre劇団子）
三原一太（はらぺこペンギン！／DRプロジェクト）
大高雄一郎（Theatre劇団子）
【写真】スキャンダル！ 車内でパパラッチに撮られた関智一
【写真】死んでる…？死亡説でトレンド入り 生放送中に爆睡した関智一の寝顔
【写真】声優活動中にバイト…体験談を話す関智一
木村昴、失恋？「…好きだったのかな」小野賢章＆花澤香菜が結婚で心境
【写真】「ちょ待てよ！」木村拓哉のモノマネをしたスネ夫・関智一
【写真】死んでる…？死亡説でトレンド入り 生放送中に爆睡した関智一の寝顔
【写真】声優活動中にバイト…体験談を話す関智一
木村昴、失恋？「…好きだったのかな」小野賢章＆花澤香菜が結婚で心境
【写真】「ちょ待てよ！」木村拓哉のモノマネをしたスネ夫・関智一
おすすめ情報