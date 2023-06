魔法ワールドの新作ゲーム『ハリー・ポッター:魔法の覚醒』が、今月27日に全世界でリリースされる。公開された新たなゲームプレイトレーラーでは、ホグワーツの戦いから10年後の新たな物語が、これまでにない美しいアートスタイルで表現されていることが確認できる。

NetEase GamesとWarner Bros. Gamesによる同ゲームは、J.K.ローリングの原作にインスパイアされ、新たな魔法ワールド体験を創造するために立ちあげられたゲームレーベル「Portkey Games」の最新作。iOSおよびAndroid端末で基本無料でプレイでき、カード収集(CCG)要素および多人数参加型(MMO)要素を戦略RPGに融合させたもの(アプリ内課金あり) 。

プレイヤーは、ホグワーツ魔法魔術学校の新入生としてホグワーツ特急に乗り、各寮に組み分けされ、おなじみの先生や新しい先生たちの「授業」を受けたり、「禁じられた森」を探検したり、「舞踏会」で友人と踊ったり、さまざまな体験が楽しめる。

プレイヤーは、カードを通じて唱えることのできる呪文を学び、ユニークな戦略を立てて、どのタイミングで何を唱えるかをマスターし、難易度の高い試練を乗り越え、ほかのプレイヤーたちとの決闘に挑みながら、魔法を極めるための旅に出る自身の冒険の物語を紡いでいくことになる。

リリーズに向けて、事前登録を受付中。リリース後に限定ボーナスを受け取ることができる。

WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS Publishing Rights (C) J.K. Rowling. HARRY POTTER: MAGIC AWAKENED, PORTKEY GAMES, WIZARDING WORLD, HARRY POTTER and FANTASTIC BEASTS characters, names and related indicia (C) and (TM) Warner Bros. Entertainment Inc. All Rights Reserved.

WB SHIELD: (TM) & (C) Warner Bros. Entertainment Inc. (s23)

