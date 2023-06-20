本文へ移動

パリ五輪組織委本部を捜索　仏、便宜供与疑惑

2023年6月20日 19時39分 (6月20日 19時48分更新)
　２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会の本部が入る建物＝２０日、パリ近郊（ロイター＝共同）

　２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会の本部が入る建物＝２０日、パリ近郊（ロイター＝共同）

　【パリ共同】フランス捜査当局は２０日、便宜供与の疑惑に絡み、パリ郊外にある２０２４年パリ五輪・パラリンピック組織委員会の本部を家宅捜索した。同国メディアが報じた。
　捜索は組織委本部のほかに、五輪・パラリンピックのインフラ整備を担う公的組織など複数の場所で行われたという。組織委は「捜査に完全に協力する」としている。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
おすすめ情報

国際の新着

記事一覧