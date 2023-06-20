「週間 App Store 無料 iPhone ゲームチャート」1位の『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』（23年6月12日～18日）

日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneゲーム数の集計を元に作成した「App Store iPhone 週間ゲームチャート」※。最新調査（2023年6月12日～18日）では、「無料ゲームチャート」1位に「ドラゴンクエスト」シリーズの新作『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』、「有料ゲームチャート」1位には前週に続き『Minecraft』がランクインした。

◆“勇者武闘大会”の制覇を目指す『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』

無料チャート1位の『ドラゴンクエスト チャンピオンズ』は、勇者武闘大会の制覇を目指す“乱戦コマンドバトル”RPG。最大50パーティとリアルタイムで対戦する「大会モード」と、各地の勇者武闘大会を巡りながらパーティを成長させ大会制覇を目指す「冒険モード」があり、2つの楽しみ方で遊ぶことができる。人気シリーズの新作とあって13日のリリース早々、多くのユーザーにプレイされている。

◆“絶妙な難しさ”にハマる『Getting over it』

有料チャート1位の『Minecraft』は、自由度の高いサンドボックスゲーム（※攻略目標や目的が設定されていないゲーム）。十分な資材と時間を使いユーザーの想像力を発揮する「クリエイティブモード」と、発掘した資材で家を作り、敵からの攻撃を免れ長く生き延びることを目指す「サバイバルモード」が用意されており、根強い人気を誇っている。

有料チャートの注目は、前週10位から順位を上げた『Getting over it』（6位）。壺に入った主人公が、手に持つハンマーを障害物に引っ掛けることで移動し、ゴールを目指してステージを上へ上へと登って行くゲーム。障害物の“配置”が絶妙で、高度なテクニックを要する本作にハマっている人は多いようだ。

ランキングTOP10は、「ORICON NEWS」でご覧ください。

※ランキングについて

日本のApp Storeで1週間にダウンロードされたiPhoneアプリ／ゲーム数の集計を元に作成したランキング。集計期間は、前週の月曜～日曜日。ゲームアプリが対象の「App Store iPhoneゲームチャート（有料／無料）」、ゲーム以外のアプリを対象にした「App Store iPhone Appチャート（有料／無料）」の計4ランキングを、「ORICON NEWS」内で発表している。

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