『RIZIN.43』で鈴木博昭と対戦する西谷大成 (C)ORICON NewS inc.

今月24日に行われる格闘技『RIZIN.43』(北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)で、初参戦の選手が注目を集めている。“怪物くん”こと鈴木博昭と対戦する、“朝倉未来の一番弟子”こと西谷大成、26歳。対戦が発表されたツイッターには多数のいいねが寄せられ、昨年大みそかの『RIZIN.40』のRIZIN対ベラトール対抗戦の「ホベルト・サトシ・ソウザ VS AJ・マッキー」の対戦決定ツイートのいいね数を超えるほどの反響を呼んだ。

朝倉未来による若手格闘家育成プロジェクト『朝倉未来1年チャレンジ』の1期生に当選し、2020年に岡山からプロ格闘家を目指し上京。同年8月のDEEPで岩永翔吾相手にデビューしKO勝利を挙げた。その後は勝ち負けを繰り返したが、22年7月に未来が手掛ける『BreakingDown』にも出場して注目度が急上昇、そしてDEEPで2連勝しついにRIZIN参戦のチャンスを得た。

ORICON NEWSでは、試合に向けて気合いがみなぎる西谷選手にインタビューを実施。RIZINのリングにたどり着いた思い、朝倉未来との練習の日々、「ヤバいですよ」と驚嘆したRIZINファイターまで、じっくりと語ってくれた。

■「西谷負けろよ」って思ってるお前のために、絶対に負けねえよ!

――試合が目前に迫ってきましたが、改めてRIZINに参戦する心境を教えてください。

【西谷】未来さんがいるからこそ出られたっていうことについて、いろいろコメントをもらうんですけど、それは当たり前だと思っていて。逆に言えば、僕は未来さんがいなければ格闘技をやっていないし、未来さんが試合をしている日本で一番大きな舞台のRIZINに出場するのは最低限のラインでした。田舎でこっそり格闘技をやってても自己満足で終わってしまうし、本格的に修行を始めてから3年でたどり着いたのは妥当かなと思います。

――RIZIN出場が決定して、良くも悪くも注目度が上がったのでは?

【西谷】そうですね、RIZINのカード発表ツイートに「西谷負けろ」とかコメントがありましたから(笑)。負けねえよ、そう思ってるお前のために負けねえよ。

――対戦相手の鈴木博昭選手はベテランでシュートボクシングなどの戦績豊富ですが、自信は?

【西谷】立ち技出身の選手なので、自分も正直に立ち技をやったら普通に負けちゃうと思うのですが、寝技ありのMMAで戦うので相手の苦手な場所を突いていくし、勝てる部分は全然あると思います。そもそも負けると思って試合するヤツなんていないですよ。

――鈴木選手は1年前の沖縄大会で平本蓮選手と対戦したので(判定2-1で平本勝利)、その試合と比較して西谷選手を見るファンもいると思いますが、意識しますか?

【西谷】僕は意識しないですけど、みんなが平本選手を意識して見てくれるなら、それはありがたいです。じゃあ僕が一本やKOで勝てば平本選手より上になるって話ですから。まぁ1年で人間はだいぶ変わりますけどね。この1年で僕も強くなりましたから。

――現在はプロファイターとして活動されていますが、練習のペースは?

【西谷】毎日朝の9時から昼くらいまで、グラップリングとかミット打ちとかその日のクラスごとの練習を4時間くらいやって、昼は食事をしたりちょっと休んで、夕方からまたパーソナルトレーニングや柔術など、強化したいところや疲労度合いによって練習しています。2部練ですけど内容が濃いので3部練くらいの内容だと思います。

――現在はインストラクターはやっていないのでしょうか?

【西谷】今はあんまりやっていなくて、月曜日にキッズクラスだけ見ています。キッズたちを教えていると、アンチの攻撃で傷ついて闇だらけになった自分の心が浄化されるんですよ(笑)。だから、自分にとって大事な時間になっています。こうやって格闘技に集中できるのは、本当に未来さんのおかげです。

■「BreakingDownに出ていなかったら格闘技を辞めていたかも」RIZIN勝利で希望を持たせたい

――師匠の未来さんは「西谷くんはBreakingDownに出場して注目されるようになって自覚が出てきた」とおっしゃっていましたが、自分でもそれを感じていますか?

【西谷】本当にその通りだと思います。練習でできることを試合でできるようになるのは難しいのですが、BreakingDownに出てから“いい緊張感”で試合に臨めて、落ち着いて自分のやりたいことができるようになったり、心の余裕はできた気がします。それに、去年の7月にBreakingDownに出てからDEEPでも1回も負けていないので、そう考えるとすごく意味があったんだと思います。

――BreakingDownに出ていなかったら、RIZIN出場までもっと時間がかかっていたかもですね。

【西谷】もしかしたら格闘技を辞めていたかもしれないです。その時期はけっこう精神的に病んでいたし、格闘技も伸び悩んで「俺はセンスがないんやな…」って思っていたので。コアな格闘技ファンからはBreakingDownはアンチ的に見られていますけど、出ることでメリットもあります。もちろん、プロのファイターが出てみっともないことをしたらアンチに余計に叩かれるけど、そんなリスクを抱えながら出ているので、その辺の選手よりもメンタルは強いと思いますよ。

――RIZINという大舞台への初参戦でも、平常心で臨めそうですね。

【西谷】自分が相手を倒してみんながどういう反応をするのかとか、RIZINでいきなり勝ったら一気に知名度が上がるなとか、それしか考えていないし、負けたらどうしようなんて一切頭にない。格闘技をやって良かったって思う瞬間って、やっぱり勝ったときだけなんです。毎日の練習で未来さんに殴られて、痛い思いをしながら頑張ってやってきたことが報われる瞬間って、そこしかないので。だから、DEEPの試合で勝ったときもめっちゃ気持ち良かったので、満員のRIZINの会場で勝ち名乗りを受けたら最高でしょうね。

――BreakingDownに複数回出場した選手がRIZINに出るのは初めてですが、BreakingDownという看板を背負ってRIZINに挑むという気持ちはありますか?

【西谷】一緒にされたくないという気もするけど、BreakingDownに出ている人たちの希望になれればいいんじゃないですかね。僕も実際、ど素人みたいな状態から格闘技を始めてRIZINに出られたので、誰でも自分と同じようになることができると思います。BreakingDownのレベルがもっと上がれば文句なくなると思うし、自分が勝って希望を持たせますよ。RIZINファンは絶対に負けてほしいだろうけど(笑)、絶対に自分は勝ちますから。

――すっかりメンタルが鍛えられていますね。

【西谷】DEEPやBreakingDownで勝った後すぐにDMを見て、アンチから全然来ないから「来いよ来いよ」って待ち構えたり、エゴサして「アンチおらんやないかい」ってやってます(笑)。

――西谷選手が「朝倉未来1年チャレンジ」に参加した当時に比べて、師匠の未来さんの知名度は何倍にも拡大しています。身近で見ていて未来さんの変化を感じますか?

【西谷】特に変わらないですけど、1個だけ思うのはスパーリングで僕以外の人には優しくなってます。昔はみんなを動けなくなるくらいボコボコにしてたんですけど、今は練習相手を潰さないようにやってる感じです。自分だけは今もガッツリ潰されて、1週間前くらいもキツすぎて吐きました(笑)。僕が倒れてたら「どうしたの?」みたいな顔をしてて、「いやいや、やったのアナタだよ」って(笑)。

――未来さんとの差は3年間では埋まってないですか?

【西谷】僕が強くなって埋まってきているんですけど、未来さんも強くなってるから(笑)、早く縮めたいですね。未来さんの性格的な部分は、出会った当初とは変わってないと思います。

■ケラモフ戦を控える師匠へ勝利のバトンを そして「未来さんが引退するまでにRIZINで戦いたい」

――これまで未来さんからさまざまなアドバイスを聞いてきたと思いますが、印象に残っている言葉は?

【西谷】去年9月のDEEPでのTATSUMI戦の前に、「周りの人たちのために勝たなきゃとか、いろいろ考えちゃうんです」って試合前に話したら、「自分のために戦えばいい」って言われたことが心に残っています。その言葉で心がフッと楽になったし、格闘技ってやっぱり自分のためだなって再認識ができて、自信を持って戦うことができました。応援してくれる人はたくさんいるけど、みんなが笑えるように頑張るのではなく、自分が勝ってみんなを笑わせるんだっていう思考になりましたね。やっぱり格闘技ですから勝つことが大事だし、究極の個人競技ですから。

――今回は北海道での試合ですが、未来さんはセコンドにつくのでしょうか?

【西谷】はい、北海道まで来てくれるので心強いです。さすがに弟子の晴れ舞台なので見届けてほしいって思っていましたし(笑)。あと、未来さんのガチファンの方に言いたいことがありまして、「未来さんにそんな口をきくな」みたいなことをたまに言われるんですけど、俺らは思ってる以上に仲がいいですから! 毎日殴り合いをしてるんだから通じ合うものはあるし、毎日ボコボコにされてるんだからちょっとは生意気に行かせてください(笑)。

――ファンの方が見ている以上に長い時間を過ごされていますから、関係も深まっていきますよね。その未来さんも来月の『超RIZIN.2』でヴガール・ケラモフとの大一番を控えます。西谷選手が勝って勝利のバトンを師匠につなぎたいですね。

【西谷】もちろんです! 前回の未来さんと牛久絢太郎選手との試合の前も、『BreakingDown 7』で自分が牛久選手の師匠の横田一則さんに勝ったので、今回もバトンをつなげるという意識が自分の強みになると思います。

――今後もRIZINではフェザー級で戦っていくのでしょうか?

【西谷】僕は体が小さいのでバンタム級にも落とせるんですけど、ちっちゃいヤツが大きいヤツを倒すのがカッコいいっていう思考なので、フェザー級で頑張りたいですし、未来さんがいるっていうのも大きいです。それに、邪魔してやりたいヤツもいっぱいいるし(笑)、倒したい選手も何人かいますね。

――フェザー級は盛り上がっていますし、5月の『RIZIN.42』では柔術家の横山武司選手が圧巻の一本勝ちで大きなインパクトを残しました。

【西谷】強かった! あれは開けてはいけないパンドラの箱ですよ(笑)。すごい選手がRIZINに来ちゃいましたね。でも、西谷大成っていうもっとすごいのが来たぞって思わせたいです。僕って相手の苦手なところを攻める戦い方なので、映像だとあんまり強く見えないタイプなんですけど、この大会はYouTubeで無料ライブ配信されるので一発インパクトを残しますよ。初参戦で自分の試合が無料っていうのも最高のタイミングで、いい流れが来ているから勢いに乗ってRIZINのフェザー級をかき回しますよ。

――そして、いずれは師匠の未来さんとRIZINで対戦ですね。

【西谷】未来さんが引退するまでに、マジでやりたいです。みんなが見ている前でマジで1回くらいシバきたい(笑)。本当にやるとなったら、殺されるくらいの覚悟を持って自分も倒しにいきたいです。

