マイナビオールスターゲーム

「マイナビオールスターゲーム２０２３」（第１戦・７月１９日・バンテリンドームナゴヤ、第２戦・２０日・マツダスタジアム）のファン投票最終中間発表が１９日、日本野球機構（ＮＰＢ）からあった。セ・リーグは全部門で阪神勢が１位だった。

１６日の中間発表で、捕手部門の梅野が１位に躍り出たことにより、阪神勢がセの全部門１位となっていたが、最終の中間発表となったこの日も変わらなかった。

ファン投票は１８日に締め切られており、投票の最終結果は２８日に発表される。

セ、パの各部門の最終中間発表結果は次の通り。

【セ・リーグ】

▽先発投手＝村上頌樹（阪神）

▽中継ぎ投手＝岩崎優（阪神）

▽抑え投手＝湯浅京己（阪神）

▽捕手＝梅野隆太郎（阪神）

▽一塁手＝大山悠輔（阪神）

▽二塁手＝中野拓夢（阪神）

▽三塁手＝佐藤輝明（阪神）

▽遊撃手＝木浪聖也（阪神）

▽外野手＝近本光司（阪神）

※外野手２位は秋山翔吾（広島）、外野手３位はノイジー（阪神）

【パ・リーグ】

▽先発投手＝佐々木朗希（ロッテ）

▽中継ぎ投手＝山崎颯一郎（オリックス）

▽抑え投手＝オスナ（ソフトバンク）

▽捕手＝森友哉（オリックス）

▽一塁手＝頓宮裕真（オリックス）

▽二塁手＝外崎修汰（西武）

▽三塁手＝宗佑磨（オリックス）

▽遊撃手＝源田壮亮（西武）

▽外野手＝近藤健介（ソフトバンク）

※外野手２位は松本剛（日本ハム）、外野手３位は杉本裕太郎（オリックス）

▽指名打者＝柳田悠岐（ソフトバンク）

