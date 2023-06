『八王子魂 Festival&Carnival 2023』への意気込みを語ったヒロミ(C)ORICON NewS inc.

タレントのヒロミが19日、都内で行われた『八王子魂 Festival&Carnival 2023』の記者発表会に参加した。

『八王子魂 Festival&Carnival 2023』は、2021年に発足した「八王子を盛り上げる会」が主催する新たなイベントで、11月11・12日の2日間にわたり東京・エスフォルタアリーナ八王子で開催される。当日は20組以上のミュージシャン、お笑い芸人、タレントらのステージを予定している。

記者発表会には、同イベントのアンバサダーを務めるヒロミ、出演を予定しているFUNKY MONKEY BΛBY'Sのファンキー加藤、KICK THE CAN CREWのLITTLEが登壇。加藤は「八王子からスタートして、八王子に戻るというツアーを始めたんですが、そこから『八王子魂 Festival&Carnival 2023』へつなげたい」と思いを語り、LITTLEは「いろんな街のフェスに出させていただいているけど、八王子に俺の自慢のKICK THE CAN CREWを見せたいし、ファンに自慢の八王子を見てもらいたい」と伝えた。

そしてヒロミは、「僕らももちろんいいパフォーマンスをしますが、出る側だけじゃなくて、いろいろな方に協力していただいて成功させたい。フェスを主催するのは初めてですが、がんばって全力でやってみたい」と意気込んだ。

■『八王子魂 Festival&Carnival 2023』日程

11月11日(土) 東京・エスフォルタアリーナ八王子

11月12日(日) 東京・エスフォルタアリーナ八王子

出演:KICK THE CAN CREW、FUNKY MONKEY BΛBY'Sほか

