『ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から-』Blu-ray&DVDの発売が決定

人気グループ・ジャニーズWESTが初めて開催したドームツアー『ジャニーズWEST 1st DOME TOUR 2022 TO BE KANSAI COLOR -翔べ関西から-』がLIVE Blu-ray&DVD化され、7月26日にリリースされることが決まった。

同ツアーでは、関西・京セラドーム大阪を皮切りに、名古屋、東京と3大ドームをめぐった。デビュー当時から目標としていた念願の単独東京ドーム公演の初日の模様を余すことなく収録する。

特典映像も大ボリューム。「初回盤」は、大阪公演で披露した「Can't stop」「Criminal」「Eternal」の三部作をはじめ、7月1日ツアー初日の神山智洋誕生日MC、7月30日の小瀧望誕生日MCや、ツアーファイナルのW ENCORE、公演ごとに異なるWESTERSのINTER映像では本作のみの未公開バージョンを加えた全8タイプを収録。

「通常盤」では、ジャニーズWESTが初のドームツアーというひとつの夢をかなえる姿に密着した「TOUR DOCUMENTARY」を収録する。

■商品詳細

・Blu-ray 初回盤

Blu-ray 2枚組/スペシャルフォトブックパッケージ、48Pブックレット、6900円(税込)

・Blu-ray 通常盤

Blu-ray 2枚組/ポストカード2枚封入、6400円(税込)

・DVD初回盤

DVD 2枚組/スペシャルフォトブックパッケージ、48Pブックレット、6900円(税込)

・DVD通常盤

DVD 2枚組/ポストカード2枚封入、6400円(税込)

・収録内容

【DISC1】(全仕様共通:約112分収録)

OVERTURE / for now and forever / Big Shot!! / Mixed Juice / We are WEST!!!!!!! / INTER / one chance / INTER / W trouble

Anything Goes / 微笑み⼀つ咲かせましょう / プリンシパルの君へ / Don't Stop Loving / Cherry on top / しらんけど / ANS

週刊うまくいく曜日 / SOUL 2 SOUL / MC / 間違っちゃいない。

Stray dogs / 関西アイランド / 星の雨 / でっかい愛 / INTER / YSSB / PARTY MANIACS / PUSH

Unlimited / アカンLOVE~純情愛やで~ / 粉もん / ホルモン~関西に伝わりしダイアモンド~

【DISC2】 (初回盤:約123分収録 / 通常盤:約125分収録)

INTER / 証拠 / 僕らの理由 / ムーンライト / サムシング・ニュー / INTER / ええじゃないか

[ENCORE] Calling / ズンドコ パラダイス / ホメチギリスト / アンジョーヤリーナ

・初回盤のみ収録 Can’t stop / Criminal / Eternal

MC / MC

バンバンッ!!

INTER -WESTERS- × 8TYPE

通常盤のみ収録 TOUR DOCUMENTARY

関連キーワード 音楽