Travis Japan、デビュー決定の瞬間やレコーディング風景まで…グループの軌跡たどる「Keep On Smiling」映像公開
2023年6月18日 18時27分 (6月18日 19時07分更新)
人気グループ・Travis Japanが5日に配信リリースした『Moving Pieces EP』から、「Keep On Smiling」の映像となる「‘Keep On Smiling’Memories Montage」が18日、公開された。
この映像にはデビュー決定の瞬間や、デビュー「JUST DANCE!」、2ndシングル「Moving Pieces」のレコーディング風景などのオフショットから、Travis Japanの笑顔を集めたものとなっており、デビューからの軌跡を感じられる内容となっている。
【動画】「Moving Pieces」MV ワンカメ裏側 メンバーコメントも
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