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鎌田らが実戦形式で調整　サッカー日本代表

2023年6月18日 18時58分 (6月18日 19時06分更新)
　ペルー戦に向け調整する（手前左から）板倉、守田、鎌田、久保＝大阪府吹田市

　ペルー戦に向け調整する（手前左から）板倉、守田、鎌田、久保＝大阪府吹田市

　サッカー日本代表は１８日、国際親善試合のペルー戦（２０日・パナソニックスタジアム吹田）に向けて大阪府吹田市内で調整し、鎌田（アイントラハト・フランクフルト）伊東（スタッド・ランス）古橋（セルティック）らが試合形式の実戦練習で球の動かし方や守備の連動などを確認した。
　世界ランキングは日本が２０位、ペルーは２１位。対戦成績は日本の１勝２分け２敗。

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