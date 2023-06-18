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神０―９ソ（１８日）　ソフトバンク、終盤に猛攻

2023年6月18日 18時55分 (6月18日 19時06分更新)
　６回途中に登板し、プロ初勝利を挙げたソフトバンク・大津＝甲子園

　６回途中に登板し、プロ初勝利を挙げたソフトバンク・大津＝甲子園

　ソフトバンクは七回に牧原大の適時二塁打と近藤の２点二塁打などで５点を先制。八、九回も加点した。先発スチュワートは六回途中まで無失点と粘り、２番手の新人大津がプロ初勝利。阪神は救援陣が崩れ、４カード連続の負け越し。

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