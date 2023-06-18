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石川昂弥「5番・一塁」で6試合ぶりスタメン【中日・スターティングメンバー】

2023年6月18日 13時21分

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シートノックを受ける石川昂

シートノックを受ける石川昂

◇18日　中日―日本ハム（バンテリン）
　両チームのスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟んで3連敗中の中日は石川昂弥内野手が「5番・一塁」で6試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発の福谷浩司投手は5月30日のソフトバンク戦（ペイペイ）以来の1軍登板。今季4勝目を目指す。
【日本ハム】
1番・三・清宮
2番・左・松本剛
3番・一・加藤豪
4番・右・万波
5番・捕・マルティネス
6番・遊・上川畑
7番・二・石井
8番・投・北山
9番・中・江越
【中日】
1番・左・大島
2番・三・福永
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・一・石川昂
6番・二・村松
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・福谷
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