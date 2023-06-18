石川昂弥「5番・一塁」で6試合ぶりスタメン【中日・スターティングメンバー】
2023年6月18日 13時21分
◇18日 中日―日本ハム（バンテリン）
両チームのスターティングメンバーが発表された。引き分けを挟んで3連敗中の中日は石川昂弥内野手が「5番・一塁」で6試合ぶりにスタメンに名を連ねた。先発の福谷浩司投手は5月30日のソフトバンク戦（ペイペイ）以来の1軍登板。今季4勝目を目指す。
【日本ハム】
1番・三・清宮
2番・左・松本剛
3番・一・加藤豪
4番・右・万波
5番・捕・マルティネス
6番・遊・上川畑
7番・二・石井
8番・投・北山
9番・中・江越
1番・三・清宮
2番・左・松本剛
3番・一・加藤豪
4番・右・万波
5番・捕・マルティネス
6番・遊・上川畑
7番・二・石井
8番・投・北山
9番・中・江越
【中日】
1番・左・大島
2番・三・福永
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・一・石川昂
6番・二・村松
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・福谷
1番・左・大島
2番・三・福永
3番・中・岡林
4番・右・細川
5番・一・石川昂
6番・二・村松
7番・捕・石橋
8番・遊・龍空
9番・投・福谷
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