前日欠場の大島洋平が「１番・左翼」でスタメン復帰【中日・スターティングメンバー】
2023年6月17日 13時19分
◇１７日 中日―日本ハム（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表された。中日は、ふくらはぎの違和感で前日の試合を欠場していた大島洋平外野手が「１番・左翼」でスタメン復帰する。先発の松葉貴大は今季６度目の先発。初勝利を目指す。
【日本ハム】
１番・二・加藤豪
２番・左・松本剛
３番・遊・上川畑
４番・右・万波
５番・一・Ａ・マルティネス
６番・三・清宮
７番・捕・伏見
８番・中・江越
９番・投・伊藤
１番・二・加藤豪
２番・左・松本剛
３番・遊・上川畑
４番・右・万波
５番・一・Ａ・マルティネス
６番・三・清宮
７番・捕・伏見
８番・中・江越
９番・投・伊藤
【中日】
１番・左・大島
２番・二・村松
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・福永
６番・一・ビシエド
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
１番・左・大島
２番・二・村松
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・三・福永
６番・一・ビシエド
７番・捕・石橋
８番・遊・龍空
９番・投・松葉
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