a flood of circle、ツアーファイナル後に“アフターパーティー”

4人組ロックバンド・a flood of circleが16日深夜、東京・新宿LOFTでライブ&DJイベント『a flood of circle “AFTER PARTY MONSTERS”』を開催した。同日、Zepp Shinjukuで『Tour 花降る空に不滅の歌を』のツアーファイナルを行ってから約3時間後、“ほぼ”被り曲なしの全9曲をパワフルに披露した。

■『a flood of circle “AFTER PARTY MONSTERS”』セットリスト

01. Party Monster Bop

02. RockNRoll New School

03. バタフライソング

04. Sweet Home Battle Field

05. Drive All Night

06. Boy

07. The Beautiful Monkeys

08. 北極星のメロディー

09. ベストライド

