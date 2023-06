a flood of circle

4人組ロックバンド・a flood of circleが16日、東京・Zepp Shinjukuで『Tour 花降る空に不滅の歌を』の最終公演を開催し、ストレイテナーのホリエアツシ(Vo&Gt)をプロデューサーに迎えたニューシングルのリリース(9月13日発売)と、今秋開催のライブツアー情報を発表した。

楽曲タイトルは後日発表となるが、佐々木亮介(Vo&Gt)は同作に「すごいことが起こせるかもって、今久しぶりに興奮してる」と期待を寄せ、「どうにか面白いロックミュージックを作り出して、爆笑したい」と意気込んだ。

本作にはこの日行われたZepp Shinjuku公演の模様を収録したBlu-ray、DVDが同梱する。さらに、Blu-ray収録のパッケージのみ、同日深夜に新宿LOFTで開催されるイベント『Getting Better “AFOC THE MIX”×a flood of circle “AFTER PARTY MONSTERS”』のライブ映像も追加収録される。

この作品リリースに伴い、9月15日の大阪・梅田CLUB QUATTROからスタートする全4公演のQUATTROツアー『HAPPY YAPPY BLOOD HUNT』も決定した。

■佐々木亮介(Vo&Gt)コメント全文

「ホリエさんがOKしてくれて、一緒に曲を作ることになった。自分で作った曲をホリエさんのフィルターを通してもらって形にしていくトライ。さて、なぜホリエさんに頼んだのか。それは今のa flood of circleと、自分の視点からのホリエさんのすごさを語るということでもあり、数行じゃ言えない。またどこかでしゃべると思う。

去年アルバムを作る過程で擦り減ってペラペラの自分が(まぁ元からペラいですけど)、すごいことが起こせるかもって、今久しぶりに興奮してる。どうにか面白いロックミュージックを作り出して、爆笑したい」

■リリース情報

シングル「タイトル未定」(※後日発表予定)

2023年9月13日発売

・【CD+Blu-ray】¥8,800(税込)TEI-291

・【CD+DVD】¥6,600(税込)TEI-292

※レーベルオンラインのみで販売

※早期予約特典「クリアポスター」(受付期間:6月16~7月31日)

■a flood of circle『HAPPY YAPPY BLOOD HUNT』日程

9月15日(金) 大阪・梅田CLUB QUATTRO(※ワンマン公演)

9月17日(日) 愛知・名古屋CLUB QUATTRO(※ワンマン公演)

10月25日(水) 東京・渋谷CLUB QUATTRO(※ゲストあり)

10月26日(木) 東京・渋谷CLUB QUATTRO(※ワンマン公演)

関連キーワード 音楽