『明日のナージャ』27日に特別放送決定！ 第26話「フランシスの向こう側」
2023年6月16日 18時09分 (6月16日 19時05分更新)
テレビアニメ『明日のナージャ』アニバーサリー・BD-BOXの発売を記念して、TOKYO MXにて6月27日23時～23時30分に特別放送されることが決定した。
【放送話数】
TVアニメ「明日のナージャ」第26話「フランシスの向こう側」
脚本：ルージュ・ドゥ・ルーン
演出：細田守
作画監督：川村敏江
美術：ゆきゆきえ、塩崎広光
TVアニメ「明日のナージャ」第26話「フランシスの向こう側」
脚本：ルージュ・ドゥ・ルーン
演出：細田守
作画監督：川村敏江
美術：ゆきゆきえ、塩崎広光
●作品情報
【キャスト】
ナージャ：小清水亜美
団長：一条和矢
アーベル：山崎たくみ
シルヴィー：折笠富美子
トーマス：岸尾大輔
ケンノスケ：木内レイコ
リタ：大谷育江
おばば：京田尚子
ナージャ：小清水亜美
団長：一条和矢
アーベル：山崎たくみ
シルヴィー：折笠富美子
トーマス：岸尾大輔
ケンノスケ：木内レイコ
リタ：大谷育江
おばば：京田尚子
【スタッフ・主題歌】
原作：東堂いづみ
プロデューサー：西澤萠黄（ＡＢＣ）、高橋知子（ＡＤＫ）、関 弘美
製作担当：坂井和男
シリーズディレクター：五十嵐卓哉
シリーズ構成：金春智子
キャラクターデザイン：中澤一登
総作画監督：佐藤雅将
美術デザイン：ゆきゆきえ
色彩設計：辻田邦夫
音楽：奥 慶一
アニメーション制作：東映アニメーション
原作：東堂いづみ
プロデューサー：西澤萠黄（ＡＢＣ）、高橋知子（ＡＤＫ）、関 弘美
製作担当：坂井和男
シリーズディレクター：五十嵐卓哉
シリーズ構成：金春智子
キャラクターデザイン：中澤一登
総作画監督：佐藤雅将
美術デザイン：ゆきゆきえ
色彩設計：辻田邦夫
音楽：奥 慶一
アニメーション制作：東映アニメーション
■商品情報
【商品名】「明日のナージャ」アニバーサリー・BD-BOX
【発売日】2023年7月26日（水)
【価格】税込￥22,000（税抜￥20,000）
【品番】FFXA-9039
【JAN】4589644786816
【組数】BD Disc 2枚組
【収録分数】本編 1232min./映像特典 44min.
【音声仕様】本編：STEREO/MONO（特典一部）
【画面サイズ】本編＜4:3ロゴ＞480i
【ディスク仕様】BD50G
【制作年】2003年
【制作国】日本
【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス
【商品名】「明日のナージャ」アニバーサリー・BD-BOX
【発売日】2023年7月26日（水)
【価格】税込￥22,000（税抜￥20,000）
【品番】FFXA-9039
【JAN】4589644786816
【組数】BD Disc 2枚組
【収録分数】本編 1232min./映像特典 44min.
【音声仕様】本編：STEREO/MONO（特典一部）
【画面サイズ】本編＜4:3ロゴ＞480i
【ディスク仕様】BD50G
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