テレビアニメ『明日のナージャ』アニバーサリー・BD-BOXの発売を記念して、TOKYO MXにて6月27日23時～23時30分に特別放送されることが決定した。

【放送話数】

TVアニメ「明日のナージャ」第26話「フランシスの向こう側」

脚本：ルージュ・ドゥ・ルーン

演出：細田守

作画監督：川村敏江

美術：ゆきゆきえ、塩崎広光

●作品情報

【キャスト】

ナージャ：小清水亜美

団長：一条和矢

アーベル：山崎たくみ

シルヴィー：折笠富美子

トーマス：岸尾大輔

ケンノスケ：木内レイコ

リタ：大谷育江

おばば：京田尚子

【スタッフ・主題歌】

原作：東堂いづみ

プロデューサー：西澤萠黄（ＡＢＣ）、高橋知子（ＡＤＫ）、関 弘美

製作担当：坂井和男

シリーズディレクター：五十嵐卓哉

シリーズ構成：金春智子

キャラクターデザイン：中澤一登

総作画監督：佐藤雅将

美術デザイン：ゆきゆきえ

色彩設計：辻田邦夫

音楽：奥 慶一

アニメーション制作：東映アニメーション

■商品情報

【商品名】「明日のナージャ」アニバーサリー・BD-BOX

【発売日】2023年7月26日（水)

【価格】税込￥22,000（税抜￥20,000）

【品番】FFXA-9039

【JAN】4589644786816

【組数】BD Disc 2枚組

【収録分数】本編 1232min./映像特典 44min.

【音声仕様】本編：STEREO/MONO（特典一部）

【画面サイズ】本編＜4:3ロゴ＞480i

【ディスク仕様】BD50G

【制作年】2003年

【制作国】日本

【発売元・販売元】株式会社フロンティアワークス

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