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『百姓貴族』第1弾PV公開　7月7日放送スタート

2023年6月16日 18時00分 (6月16日 19時05分更新)
アニメ『百姓貴族』7月放送スタート （C）荒川弘・新書館／ 『 百姓貴族 』 製作委員会

アニメ『百姓貴族』7月放送スタート （C）荒川弘・新書館／ 『 百姓貴族 』 製作委員会

　テレビアニメ『百姓貴族』（TOKYO MXなどで7月7日より放送）の第1弾PVが公開された。
【動画】面白そう！公開された『百姓貴族』第1弾PV
　同作は、『鋼の錬金術師』などで知られる漫画家・荒川弘氏のエッセイ漫画が原作で、漫画家になる前に北海道で7年間、農業に従事し、農業の喜怒哀楽を知り尽くした荒川氏が、日本の酪農業の厳しい現実を捉えつつも、タフでパワフルな生き様を爆笑エピソードで伝える実体験に基づいた内容になっている。
　隔月刊コミック誌『ウィングス』にて連載中で、単行本は累計320万部を突破している。
■スタッフ
監督／脚本／演出：澤田裕太郎
キャラクターデザイン／作画監督：まつもとあやね
背景作画：あり
作画：まつもとあやね
エンディングアニメーション：やまだみのり
音楽：Precious tone
農業監修：一般社団法人
全国農業協同組合中央会
アニメーション制作：Pie in the sky
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