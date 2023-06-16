『百姓貴族』第1弾PV公開 7月7日放送スタート
2023年6月16日 18時00分 (6月16日 19時05分更新)
テレビアニメ『百姓貴族』（TOKYO MXなどで7月7日より放送）の第1弾PVが公開された。
同作は、『鋼の錬金術師』などで知られる漫画家・荒川弘氏のエッセイ漫画が原作で、漫画家になる前に北海道で7年間、農業に従事し、農業の喜怒哀楽を知り尽くした荒川氏が、日本の酪農業の厳しい現実を捉えつつも、タフでパワフルな生き様を爆笑エピソードで伝える実体験に基づいた内容になっている。
隔月刊コミック誌『ウィングス』にて連載中で、単行本は累計320万部を突破している。
■スタッフ
監督／脚本／演出：澤田裕太郎
キャラクターデザイン／作画監督：まつもとあやね
背景作画：あり
作画：まつもとあやね
エンディングアニメーション：やまだみのり
音楽：Precious tone
農業監修：一般社団法人
全国農業協同組合中央会
アニメーション制作：Pie in the sky
監督／脚本／演出：澤田裕太郎
キャラクターデザイン／作画監督：まつもとあやね
背景作画：あり
作画：まつもとあやね
エンディングアニメーション：やまだみのり
音楽：Precious tone
農業監修：一般社団法人
全国農業協同組合中央会
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