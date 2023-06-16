Sexy Zone『Chapter II』（Top J Records／2023年6月7日発売）

Sexy Zoneの最新アルバム『Chapter II』が、初週15.0万枚を売り上げ、6月13日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングとあわせご紹介します。

1位： Chapter II ／ Sexy Zone

2位： ★★★★★(5-STAR) ／ Stray Kids

3位： WAVE ／ IVE

4位： 沈香学 ／ ずっと真夜中でいいのに。

5位： RIDE ON TIME ／ 山下達郎

6位： i DO ME ／ Snow Man

7位： Off the record ／ WOOYOUNG(From 2PM)

8位： Unlock My World ／ fromis_9

9位： HELP EVER HURT NEVER ／ 藤井風

10位： ひみつスタジオ ／ スピッツ

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。

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