6/19付週間アルバムランキング 1位はSexy Zone『Chapter II』
2023年6月16日 17時00分 (6月16日 18時05分更新)
Sexy Zoneの最新アルバム『Chapter II』が、初週15.0万枚を売り上げ、6月13日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。
以降10位までのランキングとあわせご紹介します。
1位： Chapter II ／ Sexy Zone
2位： ★★★★★(5-STAR) ／ Stray Kids
3位： WAVE ／ IVE
4位： 沈香学 ／ ずっと真夜中でいいのに。
5位： RIDE ON TIME ／ 山下達郎
6位： i DO ME ／ Snow Man
7位： Off the record ／ WOOYOUNG(From 2PM)
8位： Unlock My World ／ fromis_9
9位： HELP EVER HURT NEVER ／ 藤井風
10位： ひみつスタジオ ／ スピッツ
11位以降のランキングは「ORICON NEWS」でご覧ください。
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