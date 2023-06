『超RIZIN.2』参戦の可能性が浮上したフロイド・メイウェザー (C)ORICON NewS inc.

7月30日に開催される格闘技“真夏の格闘技の祭典”『超RIZIN.2 powered by U-NEXT』の追加カード発表会見が16日に行われ、榊原信行CEOが新たに決定した3カードを発表。さらに、昨年9月の『超RIZIN』で朝倉未来と対戦したボクシング界の超スーパースター、フロイド・メイウェザーの参戦の可能性も明かした。

今月11日にアメリカ・フロリダ州で行われたエキシビションマッチで、メイウェザーは“超大物マフィアのボスの孫”ことジョン・ゴッティ3世と対戦したが、試合中から両者が口論を繰り広げてヒートアップ。最後は両陣営がリングになだれ込む大騒動に発展した。

世界中どこのリングでも波乱を巻き起こすメイウェザーだが、榊原CEOによると「超RIZIN.2に俺は出ないのか?」と問い合わせがあったとのこと。それを受けて、この大会をさらに大きな規模にすべく「メイウェザーともコミュニケーションをしたり、まだジタバタしてみんながチケットを買っていただいて、準備万端な皆さんにさらにプラスオンできるカード編成にしたい」と語った。

また、今大会の新カードとして、フェザー級マッチ「瀧澤謙太 vs. 太田忍」、ミドル級マッチ「阿部大治 vs. イゴール・タナベ」、女子スーパーアトム級タイトルマッチ「伊沢星花 vs. クレア・ロペス」の3試合が決定。

さらに、参戦予定となっているトフィック・ムサエフの対戦相手としてルイス・グスタボの名前が明かされたが、グスタボが直前に負傷したため、その回復状況次第で正式決定となることもアナウンスされた。

本大会のPP料金も合わせて発表。同大会はU-NEXTとRIZIN 100 CLUBで配信されるが、U-NEXT限定の「超早割」は5940円(税込、以下同)で販売期間は今月22日午後6時から26日午後11時59分まで。27日午前0時から大会前日の7月29日午後11時59分までの「前売り」は6600円、「当日」は7700円、大会終了後の「アーカイブ配信」は3300円となる。

◆『超RIZIN.2 powerd by U-NEXT』決定対戦カード

●RIZINパート

・バンタム級タイトルマッチ

朝倉海 vs. フアン・アーチュレッタ

・フェザー級マッチ

朝倉未来 vs. ヴガール・ケラモフ

・フェザー級マッチ

瀧澤謙太 vs. 太田忍

・ミドル級マッチ

阿部大治 vs. イゴール・タナベ

・女子スーパーアトム級タイトルマッチ

伊沢星花 vs. クレア・ロペス

・参戦予定選手

トフィック・ムサエフ

●Bellatorパート

・BELLATORライト級グランプリ1回戦

AJ・マッキー vs. パトリッキー・ピットブル

・BELLATORフライ級タイトルマッチ

堀口恭司 vs. 神龍誠

・バンタム級マッチ

ダニー・サバテーロ vs. マゴメド・マゴメドフ

・ウェルター級マッチ

アンドレイ・コレシュコフ vs. ロレンツ・ラーキン

・女子フライ級マッチ

渡辺華奈 vs. ヴェタ・アルテアガ

関連キーワード その他