アジア発9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOの3人組ユニット「MISAMO」の初作品となる日本1stミニアルバム『Masterpiece』(7月26日発売)収録曲「Marshmallow」(マシュマロ)のミュージックビデオ(MV)が16日、YouTubeで公開された。あわせて、音楽配信サイトでは音源の先行配信がスタートした。

同曲は、チルなサウンドの中にヒップホップの要素が入った聴き心地のいい楽曲。MINAは「自分らしさを愛してあげようという前向きな歌詞になっています」とコメントしている。

MISAMO初のMVでは、MINAがアルバイト、SANAがインフルエンサー、MOMOがダンサー兼インターンをそれぞれ演じる。「ギリギリ」な日常の中でも「キラキラ」な毎日を過ごそうという気持ちをマシュマロに例えて表現。アーティスティックで絵画のようなアルバムビジュアルとはギャップのある、キュートな素の表情が見られるMVとなっている。

SNSでは「ミサモ予想超えてきた」「完全に新しいミサモ」「おしゃれでカッコ良すぎる!」「いい意味で予想を裏切られた」「予想外のテイスト」「低音voice!新しい~」「8年目で新たな一面」と歓喜の声が広がり、YouTubeでは急上昇ランク1位の反響を呼んでいる。

■MISAMO JAPAN 1st MINI ALBUM『Masterpiece』

1. Do not touch(リード曲)

2. Behind The Curtain

3. Marshmallow

4. Funny Valentine

5. It’s not easy for you

6. Rewind you

7. Bouquet

