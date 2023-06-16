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秘書殴った自民高野氏が辞職意向　午後に会見し表明へ

2023年6月16日 11時42分 (6月16日 12時05分更新)
　自民党の高野光二郎参院議員

　自民党の高野光二郎参院議員

　秘書だった男性を殴ったことを明らかにした自民党の高野光二郎参院議員が、議員辞職の意向を固めたことが分かった。１６日午後に記者会見して表明する。所属する党高知県連幹部が明らかにした。

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