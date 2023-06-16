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自民党の高野光二郎参院議員
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立民、内閣不信任案きょう提出 財源論先送り批判、与党否決へ
立憲民主党は１６日、岸田内閣に対する不信任決議案を衆院に提出する。防衛費増額に伴う増税の実施時期や、...
6月16日
ＬＧＢＴ理解増進法が成立 自公維国案、立共は反対
ＬＧＢＴなど性的少数者への理解増進法案は１６日の参院本会議で、自民、公明、日本維新の会、国民民主の４...
防衛財源法成立、増税時期が課題 まずは税外４・６兆円で強化資金
防衛費増額の財源を確保する特別措置法案が１６日、参院本会議で与党の賛成多数で可決、成立した。２０２３...
特定秘密文書の法令違反、１件 政府、２２年の報告書を決定
政府は１６日の閣議で、２０２２年の特定秘密保護法の運用状況に関する国会への報告書を決定した。特定秘密...
防衛財源法、きょう成立へ 税外収入４・６兆円活用、課題も
防衛費増額の財源を確保する特別措置法案が１６日、参院本会議で採決される。与党の賛成多数で可決、成立す...
移動手段確保へ政策共有 Ｇ７交通相会合、宣言案
三重県志摩市で１６日開幕する先進７カ国（Ｇ７）交通相会合の閣僚宣言案が１５日、判明した。人口減少地域...