『RIZIN.43』クレベル・コイケ戦に向けて公開練習を行った鈴木千裕(C)RIZIN FF

今月24日に行われる格闘技『RIZIN.43』(北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場する鈴木千裕(24)が15日、都内のジムで公開練習を実施。“絶対王者”クレベル・コイケ(33)戦に向けて、日本格闘技界のレジェンドと練習を重ねていることを明かした。

最強王者のクレベルと試合に向けて、メディアを前にした公開練習で鋭い打撃を披露した鈴木。「コンディションはいつも通りです。特に変わりなく…。あとは風邪を引かなければバッチリ」と順調さを明かし、「もちろんKOして王者になる。打ち合いに持ち込みたい」と自信を見せた。

これまで朝倉未来や牛久絢太郎などの強豪選手を寝技で葬ってきたクレベルだが、鈴木は「ああいう細身の人は打撃が実は強い、一発があると思う」と全局面を警戒する。そんな王者との試合に向けて、PRIDEライト級王者の五味隆典と練習しているという。

寝技対策は「フィジカルだと思う。ボブ・サップも『パワーの前には技術は無意味』と言っていたし、テイクダウンされたらどうするっていう前に、倒されなければいいし倒されたら立ち上がればいい。フィジカル練習もテクニックの一つ」とパワー強化を掲げる。

その理想として目指すのが「相手が来たら剥がして殴って、ネチネチしないで豪快に殴る」ファイトスタイルで、世界の頂点に輝いた五味だった。「五味さんのところの練習は、技術うんぬんあるけど、一番大きいのは体全体の強さというか全身を使うトレーニングがスゴく多いので、打撃力が勝手に強くなる。そういう練習は今の時代は賛否両論あるかもだけど、自分は必要だと思う」と成長を実感している。

クレベルを倒して新王者になった場合、最初の防衛戦で対戦したい相手を聞かれると「昨年末のRIZINとベラトールの対抗戦で、全敗して悔しかった。自分がチャンピオンになったらパトリシオ・ピットブル選手(と戦う)とか、ベラトールに乗り込みたい」と海外を見据えている。

◆『RIZIN.43』対戦カード

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

関連キーワード エンタメ総合