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神２―３オ（１５日）　オリックス、九回に２発で逆転

2023年6月15日 21時17分 (6月15日 21時26分更新)
　９回オリックス１死、頓宮が左越えに同点ソロを放つ。捕手梅野＝甲子園

　９回オリックス１死、頓宮が左越えに同点ソロを放つ。捕手梅野＝甲子園

  • 　９回オリックス１死、頓宮が左越えに同点ソロを放つ。捕手梅野＝甲子園
  • 　９回オリックス１死、頓宮（手前）に同点ソロを浴びた湯浅（右）と梅野の阪神バッテリー＝甲子園
　オリックスは１―２の九回に頓宮の５号ソロで追い付き、杉本の１０号ソロで勝ち越した。先発山岡が五回途中２失点で降板。救援陣は無失点でつなぎ、５番手のワゲスパックが３勝目。阪神は抑えの湯浅が打たれた。

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