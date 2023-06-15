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ZEROBASEONE 初リアリティ番組をU-NEXTで韓国と同時配信　26日から日本語字幕版も見放題

2023年6月15日 19時17分 (6月15日 20時06分更新)
ZEROBASEONEの初リアリティ番組『CAMP ZEROBASEONE』

ZEROBASEONEの初リアリティ番組『CAMP ZEROBASEONE』

　人気オーディション番組『BOYS PLANET』（ボイプラ）から誕生した9人組ボーイズグループ・ZEROBASEONEの初リアリティ番組として22日にMnetでスタートする『CAMP ZEROBASEONE』（後8：50）が、韓国放送と同時刻にU-NEXTで配信することが決定した。
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　『CAMP ZEROBASEONE』は、7月10日にデビューを控えるZEROBASEONEが完全体で出演する初の単独リアリティ番組。ゼロ（ZERO）から始まる怪しいキャンプリアリティとして、キャンプを通してメンバーそれぞれが特別なミッションを遂行する。初の完全単独旅行とあり、メンバーのさまざまな表情や、メンバー同士のケミストリーにも注目が集まる。
　U-NEXTでは全3部作を、22日午後8時50分より毎週1話ずつ見放題で韓国と同時配信。さらに、26日には第1話の日本語字幕版を見放題で最速配信する。
■『CAMP ZEROBASEONE』U-NEXT配信スケジュール
第1話：6月22日（木）午後8時50分〜
第2話：6月29日（木）午後8時50分〜
第3話：7月6日（木）午後8時50分〜
※韓国と同時配信／見放題　同時配信の映像は日本語字幕なし
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