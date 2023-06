BTSデビュー10周年記念書籍『BEYOND THE STORY:10 - YEAR RECORD OF BTS』の発売が決定

韓国の7人組グループ・BTSのデビュー10周年記念書籍『BEYOND THE STORY:10 - YEAR RECORD OF BTS』が、7月9日に発売されることが決定し、オフィシャルトレーラーが公開された。

発売日は「ARMY DAY」(公式ファンダム名発表日)と呼ばれる7月9日。韓国語のみならず、日本語、英語など23の言語で出版される。韓国語版はきょう15日から7月9日まで予約販売が行われる。

本書ではこれまで10年の活動を振り返り、未来への飛躍を約束する内容が盛り込まれる。メンバーのインタビューを中心に構成され、彼らが出会った初期の時代から「21世紀のポップアイコン」と呼ばれるまでの努力や悩み、成長の過程のみならず、10年間のK-POPの変化と成長も含まれている。

オフィシャルトレーラーでは、「SEOUL」「WHY WE EXIST」「LOVE、HATE、ARMY」「INSIDE OUT」「A FLIGHT THAT NEVER LANDS」「THE WORLD OF BTS」「WE ARE」の7つのチャプターでBTSの軌跡が描かれている。

