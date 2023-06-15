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滋賀県産小麦「びわほなみ」100％中華麺 36団体が協力開発、15日発売
県内の食品関連企業や学生ら３６の団体が力を合わせ、県産小麦「びわほなみ」１００％...
6月15日
公務員身分失う職員待遇「最大限保障」 ３病院一体化巡り長浜市長
長浜市が検討する市立長浜、市立湖北、長浜赤十字の３総合病院の経営一体化を巡り、浅見宣義市長は１４日の...
京都移転の文化庁長官、滋賀知事と懇談 「観光資源の開発、協力したい」
京都市上京区に今春移転した文化庁の都倉俊一長官が１４日、大津市を訪れ、同市打出浜のびわ湖ホールで三日...
“第二の青春”始めよう レイカディア大が４５期生募集、彦根キャンパスで授業体験も
６０歳以上の県民が学ぶ県レイカディア大学の４５期生の募集が始まった。彦根キャンパスでは、授業体験など...
世界のローカル料理紹介 長浜でＪＩＣＡ海外協力隊員パネル展
国際協力機構（ＪＩＣＡ）海外協力隊の隊員たちが世界各地で知った料理を紹介する「（ど）ローカルごはんパ...
多国籍の屋台料理や華麗サンバ楽しんで ２５日に米原で国際交流事業
サンバのパフォーマンスや、多国籍の屋台が楽しめるイベント「ＳＵＮ・３・サンバ」が二十五日、米原市顔戸...