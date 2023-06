『RIZIN.43』公開練習を行った西谷大成 (C)ORICON NewS inc.

今月24日に行われる格闘技『RIZIN.43』(北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場する西谷大成が14日、都内のジムで公開練習を実施。初めてのRIZIN参戦ながらも、自信をみなぎらせた。

西谷は若手格闘家育成プロジェクト『朝倉未来1年チャレンジ』の1期生に当選し、岡山からプロ格闘家を目指し上京。20年8月のDEEPで岩永翔吾相手にデビューしKO勝利を挙げた。その後は勝ち負けを繰り返したが、未来が手掛ける『BreakingDown』にも出場して注目度が急上昇、そしてDEEPで2連勝してついにRIZIN参戦のチャンスを得た。

3年目でたどり着いたRIZINについて「思ったよりも時間がかかった」とプロの厳しさを体感してきたが、師匠の未来は西谷がBreakingDownに出たことが成長のポイントとなったと語る。その点について「初めてBreakingDownに出たときにすごく叩かれて病みそうになったけど、そこを乗り越えることでメンタルが鍛えられた。アンチが多いけどそれに耐え抜いたからこそ今がある」と西谷も前向きに捉えている。

対戦相手の“怪物くん”こと鈴木博昭は、未来から対戦相手に指名されたことについて「こりゃ舐められてんなと率直に思いました」と不快感をあらわにしている。キャリア的にも鈴木が上だが、西谷は「試合を全部見て、穴がある選手だと思うのでその穴を突いていきたい」と分析も十分。

未来からは「俺がいちいち言わなくても、やることはわかってるだろ?」と信頼されている一番弟子が、7月30日の『超RIZIN.2』で強豪選手のヴガール・ケラモフとの大一番を控える師匠へ勝利のバトンをつなぐ。

◆『RIZIN.43』対戦カード

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

関連キーワード その他