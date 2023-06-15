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クロアチアが決勝進出　欧州ネーションズリーグ

2023年6月15日 07時06分 (6月15日 07時20分更新)
　サッカーの欧州ネーションズリーグは１４日、オランダのロッテルダムで準決勝の１試合が行われ、クロアチアがオランダを延長の末に４―２で下した。２―２の延長前半にペトコビッチが勝ち越し点を決め、同後半にモドリッチがＰＫで加点した。１８日の決勝でスペイン―イタリアの勝者と顔を合わせる。（共同）

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