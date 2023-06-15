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【ロンドン共同】サッカーのイングランド女子スーパーリーグのアーセナルは１４日、ＦＷ岩渕真奈（３０）が...
6月15日
バスケで異色の道進む「プロ」 Ｕ１９Ｗ杯代表の岡田大河
２４日からハンガリーで開かれるバスケットボール男子Ｕ１９Ｗ杯の日本代表に、異色の道を進む「プロ」がい...
大谷人気、カナダにも拡大 「模範的」道徳教育の教材にも
米大リーグ、エンゼルスの大谷翔平（２８）の人気は日米にとどまらない。カナダでファンクラブを創設したデ...
＜愛し愛されわが故郷 大相撲名古屋場所＞ （下）名古屋市出身、熊ケ谷親方（元玉飛鳥）
「名古屋市熱田区出身、片男波部屋」。元幕内玉飛鳥の熊ケ谷親方（４０）＝本名高橋大輔＝は現役時代、場内...
●１−２ロ 涌井、決め球甘く 中日が１点差で競り負け
中日はロッテに競り負けた。先発涌井は二回に岡の中前打で先制を許し、五回も山口の適時打で追加点を奪...
抜群の運動量に注目 J１名古屋の森下龍矢、豊スタでの日本代表試合で先発濃厚
サッカー日本代表は１５日午後７時１０分から、愛知・豊田スタジアムでの国際親善試合でエルサルバ...