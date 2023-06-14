『カミオト』タイムテーブル発表 ジャニーズWEST×Aぇ! group、松平健×小島健も【時間帯一覧】
2023年6月14日 19時00分 (6月14日 20時05分更新)
読売テレビで17日に放送される大型音楽バラエティー特番『カミオト－上方音祭－』（後0：53～5：00 ※関西ローカル）のタイムテーブルが14日、発表された。20組を超えるアーティストたちが出演する。
『カミオト』は、読売テレビの新たなシンボル番組として2021年に誕生。第3回となる今年も「音楽でつながろう」を合言葉に、4時間7分の生放送となり、歌やトークで盛り上がる。番組進行は、澤口実歩アナと佐藤佳奈アナ。トークナビゲーターは3年連続で海原やすよ ともこ、スペシャルサポーターは2年連続でAぇ! group（関西ジャニーズJr.）、中継ナビゲーターはニューヨークが担当する。
■『カミオト－上方音祭－』タイムテーブル（時間帯ごとに五十音順、出演順とは異なる ※変更の可能性もあり）
・OAスタート～14：00頃
SP企画〈アーティスト聖地巡礼〉
関西ジャニーズJr.（Lil かんさい／Boys be／AmBitious）
ジャニーズWEST、DA PUMP、PUFFY
SP企画〈アーティスト聖地巡礼〉
関西ジャニーズJr.（Lil かんさい／Boys be／AmBitious）
ジャニーズWEST、DA PUMP、PUFFY
・14：00頃～15：00頃
INI、NMB48、s**t kingz、DA PUMP×シノビー
西川貴教、乃木坂46（5期生）、BE:FIRST
INI、NMB48、s**t kingz、DA PUMP×シノビー
西川貴教、乃木坂46（5期生）、BE:FIRST
・15：00頃～16：00頃
SP企画〈アーティスト聖地巡礼〉
Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）、岡崎体育、キュウソネコカミ
JO1、Da-iCE、FANTASTICS、ヤバイTシャツ屋さん
SP企画〈アーティスト聖地巡礼〉
Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）、岡崎体育、キュウソネコカミ
JO1、Da-iCE、FANTASTICS、ヤバイTシャツ屋さん
・16：00頃～17：00頃
小杉-GYM、ジャニーズWEST×Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）
SCANDAL、BiSH、松平健×小島健（Aぇ! group）
小杉-GYM、ジャニーズWEST×Aぇ! group（関西ジャニーズJr.）
SCANDAL、BiSH、松平健×小島健（Aぇ! group）
※さらに、7月2日スタートの新日曜ドラマ『CODE -願いの代償-』の主題歌を担当するUVERworldのコメントVTR出演も決定。
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