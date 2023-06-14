大島洋平が3試合ぶりスタメン復帰！先発・涌井秀章は“古巣”のロッテ戦で今季3勝目を目指す【中日スタメン】
2023年6月14日 17時22分
◇１４日 中日－ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）
両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が「１番・左翼」で３試合ぶりにスタメン復帰。２番にはドラフト２位の村松開人内野手、３番には岡林勇希外野手と上位打線に左打者を並べた。先発の涌井秀章投手は古巣のロッテ戦で今季３勝目を目指す。
【ロッテ】
１番・中・藤原
２番・遊・藤岡
３番・二・中村奨
４番・一・山口
５番・三・安田
６番・右・岡
７番・左・菅野
８番・捕・佐藤都
９番・投・種市
１番・中・藤原
２番・遊・藤岡
３番・二・中村奨
４番・一・山口
５番・三・安田
６番・右・岡
７番・左・菅野
８番・捕・佐藤都
９番・投・種市
【中日】
１番・左・大島
２番・二・村松
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・一・ビシエド
６番・三・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・涌井
１番・左・大島
２番・二・村松
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・一・ビシエド
６番・三・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・涌井
おすすめ情報