◇１４日 中日－ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）

両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が「１番・左翼」で３試合ぶりにスタメン復帰。２番にはドラフト２位の村松開人内野手、３番には岡林勇希外野手と上位打線に左打者を並べた。先発の涌井秀章投手は古巣のロッテ戦で今季３勝目を目指す。

【ロッテ】

１番・中・藤原

２番・遊・藤岡

３番・二・中村奨

４番・一・山口

５番・三・安田

６番・右・岡

７番・左・菅野

８番・捕・佐藤都

９番・投・種市

【中日】

１番・左・大島

２番・二・村松

３番・中・岡林

４番・右・細川

５番・一・ビシエド

６番・三・福永

７番・捕・木下

８番・遊・龍空

９番・投・涌井

