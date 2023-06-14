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大島洋平が3試合ぶりスタメン復帰！先発・涌井秀章は“古巣”のロッテ戦で今季3勝目を目指す【中日スタメン】

2023年6月14日 17時22分

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中日・大島

中日・大島

◇１４日　中日－ロッテ（バンテリンドームナゴヤ）
　両チームのスターティングメンバーが発表され、中日は大島洋平外野手が「１番・左翼」で３試合ぶりにスタメン復帰。２番にはドラフト２位の村松開人内野手、３番には岡林勇希外野手と上位打線に左打者を並べた。先発の涌井秀章投手は古巣のロッテ戦で今季３勝目を目指す。
【ロッテ】
１番・中・藤原
２番・遊・藤岡
３番・二・中村奨
４番・一・山口
５番・三・安田
６番・右・岡
７番・左・菅野
８番・捕・佐藤都
９番・投・種市
【中日】
１番・左・大島
２番・二・村松
３番・中・岡林
４番・右・細川
５番・一・ビシエド
６番・三・福永
７番・捕・木下
８番・遊・龍空
９番・投・涌井
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