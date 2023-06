『RIZIN.43』公開練習を実施した梅野源治 (C)ORICON NewS inc.

今月24日に行われる格闘技『RIZIN.43』(北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ)に出場する梅野源治が14日、都内のジムで公開練習を実施。肘ありルールの試合に向けて、スパーリングでも爆肘を連発させた。

RIZIN参戦は昨年大みそかの『RIZIN.40』での平本蓮とのエキシビションマッチ以来、公式戦では同10月の『RIZIN.39』のトレント・ガーダム戦以来の8ヶ月ぶり。今回は第9試合で鈴木宙樹と対戦する。

これまではキックボクシングルールでの試合が多く、自身の最大の武器である肘を出せなかったが、「ついに俺の肘を見せる試合になる。新規のベビ梅(=梅野ファン)にも『梅野の肘はヤバイ』と思わせたい。試合は肘で切り裂くか失神させたい」と爆肘フィニッシュを宣言した。

昨年「ヤバイだろ!」の一言で大ブレイクし、YouTuberやお笑いコンビのかまいたちも多用するなど、ベビ梅が増殖中。最近ではJリーグ・サンフレッチェ広島の荒木隼人選手もベビ梅になり、サンフレッチェから荒木選手のユニフォームが梅野に送られた。

そんな広島からのリスペクトに応えるため、この日の練習後の会見ではユニフォームを着用した梅野。「サンフレッチェもサッカーファンも俺をリスペクトしてくれる」と感謝し、「お前らRIZINとは違う。俺は絶対にRIZINのTシャツは着ない」とRIZINへの”学ばせ”にも意欲を見せた。

『RIZIN.40』では、入場テーマ曲にELLEGARDENの「Salamander」を指定していたが、RIZIN側が梅野に黙ってガールズユニット・hy4_4yh(ハイパーヨーヨ)のライブに切り替えた。このときの恨みがある梅野は、会見中にELLEGARDENのCDをRIZINスタッフに手渡したが、受け取ったスタッフは苦笑い。今回の入場も曲がかかる瞬間まで見逃せない。

◆『RIZIN.43』対戦カード

・第13試合 フェザー級タイトルマッチ

クレベル・コイケ vs. 鈴木千裕

・第12試合

矢地祐介 vs. ザック・ゼイン

・第11試合

関根“シュレック”秀樹 vs. 上田幹雄

・第10試合

鈴木博昭 vs. 西谷大成

・第9試合

梅野源治 vs. 鈴木宙樹

・第8試合

木村“フィリップ”ミノル vs. ロクク・ダリ

・第7試合

久保優太 vs. 木下カラテ

・第6試合

大島沙緒里 vs. ソルト

・第5試合

新居すぐる vs. 飯田健夫

・第4試合

関鉄矢 vs. 遠藤来生

・第3試合

トレント・ガーダム vs. 後藤丈治

・第2試合

熊谷麻理奈 vs. 栗山葵

・第1試合

山川賢誠 vs. 平野凌我

・オープニングファイト第4試合

渡辺トシキ vs. 安海健人

・オープニングファイト第3試合

丸山大輝 vs. 早坂優瑠

・オープニングファイト第2試合

愛翔 vs. 小出龍哉

・オープニングファイト第1試合

星久保将城 vs. がんばれ!ふるかわくん

