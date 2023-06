今週(2023.6/2~6/8)のYouTubeチャートTOP100の週間総視聴回数は先週比で3.8%増となった。TOP100の初登場作は11作(先週8作)となった。

6週連続1位は、TVアニメ『【推しの子】』(TOKYO MXほか)のオープニング(OP)主題歌、YOASOBI「アイドル」(視聴回数2273.5万回)。視聴回数は先週比12.9%減となったが、2位以下を大きく引き離し、6週連続で2千万台をキープしている。6月6日に発表された米ビルボードの最新グローバルチャート「The Global Excl.U.S.top 10」(6月10日付)でも1位を獲得。日本語で歌唱された楽曲としては、チャート史上初となる。ちなみに同チャートは、世界200以上の地域から抽出されたダウンロードとストリーミングデータを集計した楽曲ランキングで、米国を除く地域のデータで構成されている。同曲の英語バージョン「Idol」を含むCDシングル「アイドル」は6月21日に発売される。

2位(先週9位)は、MAN WITH A MISSION×milet「絆ノ奇跡」(694.8万回)。『TVアニメ「鬼滅の刃」刀鍛冶の里編』のOP主題歌で、同番組のエンディング主題歌である、milet×MAN WITH A MISSION「コイコガレ」(101.9万回)も42位にランクインしている。6月2日に、YouTubeの人気チャンネル『THE FIRST TAKE』に登場した2組は。気合の入ったスペシャルな一発撮りパフォーマンスを披露。同日にはテレビ朝日系音楽番組『ミュージックステーション』でもステージを披露しており、一気にランクアップしたようだ。

5位(先週41位)に急浮上したのは、King & Princeの「なにもの」(387.9万回)。高橋海人が主演するドラマ『だが、情熱はある(日本テレビ系)』の主題歌で、6月21日にはCDシングルとしてリリースされることが決まっている。テーマは“気負わず、今を楽しむこと”。日常にある小さな幸せの積み重ねで、日々が彩り豊かになっていくという、今のKing & Princeの等身大の姿を歌った応援歌で、ビジュアルも飾らない今の彼らを映し出している。2分割画面で進行するミュージックビデオ(MV)は、King & Princeの2人がそれぞれの私生活をイメージした部屋で過ごすシーンや、ステージ上でビッグバンドを携え華やかにパフォーマンスするシーンなどで構成されている。歌詞になぞらえたキャッチーなダンスはs**t kingzのOguriが振り付けを担当している。7月2日には東京・有明アリーナでファンミーティング「King & Princeとうちあわせ」が開催される予定だ。

今週初登場で最も上位の4位となったのは、韓国の8人組男性グループ・Straykids「S-Class」(405.9万回)。メンバー兼プロデューサーのバンチャン、チャンビン、ハンの3RACHAが全ての楽曲制作に携わったサードフルアルバム『★★★★★(5-STAR)』のタイトル曲で、同アルバムのパッケージ盤も、6月2日に韓国で発売されている。同じく初登場で23位には、人気ゲーム実況グループTOP4(キヨ・レトルト・牛沢・ガッチマン)初のオリジナル楽曲「フォーマンセル」(152.6万回)が入った。作詞・作曲はYOASOBIのAyase、編曲はDECO*27の「ヴァンパイアfeat.初音ミク」などを手掛けたRockwellが担当している。

※「高橋海人」の「高」は、はしごだかが正式表記

