LEE JONG SUK 2023 FANMEETING TOUR [Dear, My With] in JAPAN

韓国人俳優のイ・ジョンソクが9月18日・21日に来日ファンミーティング『LEE JONG SUK 2023 FANMEETING TOUR [Dear, My With] in JAPAN』を開催することが決定した。

昨年12月末に東京・大阪で約4年半ぶりに開催された来日ファンミーティングに座席数の3倍を超える応募が殺到、チケットが即完売するなど日本での変わらぬ人気を証明したイ・ジョンソク。同年末に開催された「MBC演技大賞」では、日本でも人気を集めたドラマ『ビッグマウス』での好演で6年ぶり、自身2度目となる大賞を受賞。実力派俳優として確固たる地位を築いている。

ファンミーティングは9月18日に大阪フェスティバルホール、9月21日に東京国際フォーラムで開催されることが決定。今年7月の香港公演を皮切りに、世界11都市で開催されるファンミーティングツアーの一環として行われる本公演。タイトルの[Dear, My With]には自身のファンを指す“With”へ感謝の気持ちが込められており、今年もイ・ジョンソクの魅力をたっぷりと堪能できるさまざまなコーナーを通して日本ファンとの思い出を積み重ねていく予定となっている。

昨年開催されたファンミーティングでは12月末という季節柄、ファンと少し早いクリスマスを楽しんだイ・ジョンソク。今回、日本公演が開催される9月は本人の誕生月ということもあり、直接お祝いの言葉を伝えることができる貴重な時間となる。

■『LEE JONG SUK 2023 FANMEETING TOUR [Dear, My With] in JAPAN』

9月18日(月・祝)午後4時開場/午後5時開演

会場:大阪フェスティバルホール

9月21日(木)午後5時30分開場/午後6時30分開演

会場:東京国際フォーラム ホールA

