宮城県岩沼市を舞台に、高校生男子新体操部の青春を描くオリジナルアニメーション「バクテン!!」が舞台化されることが決定した。キャスト、そのほかの詳細は7月中旬に発表される。

2021年4月8日よりフジテレビ“ノイタミナ”にて放送され、2022年7月2日より映画が公開されたオリジナルTVアニメ「バクテン!!」を、「バクテン!! The Stage」として2023年10月22日(日)から29日(日)までニッショーホールにて上演する。

オリジナルTVアニメ「バクテン!!」は宮城県岩沼市を舞台に、高校生男子新体操部の青春を描いた作品で、東日本大震災で特に大きな被害を受けた岩手県、宮城県、福島県をそれぞれ舞台とするアニメーション作品を制作する「ずっとおうえん。プロジェクト 2011+10…」のうちの1作品。

脚本・演出は舞台『北斗の拳 -世紀末ザコ伝説-』、『SK∞ エスケーエイト The Stage The Last Part~俺たちの無限大~』の演出をはじめ、RICE on STAGE『ラブ米』シリーズ、舞台『ゾンビランドサガ Stage de ドーン!』、『青山オペレッタ THE STAGE』シリーズ等を手掛けるKPR/開幕ペナントレース主宰である村井雄が務める。

関連キーワード アニメ