『THE FIRST TAKE』×木曜劇場『あなたがしてくれなくても』スペシャルPV

俳優の奈緒が主演を務めるフジテレビの木曜劇場『あなたがしてくれなくても』(後10:00~後10:54)と、一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』で稲葉浩志が披露したドラマ主題歌「Stray Hearts」のスペシャル動画『「あなたがしてくれなくても」×「稲葉浩志 - Stray Hearts / THE FIRST TAKE」スペシャルPV』が、14日正午から民放テレビ配信サービス・TVerで公開される。

同作は30代OLの主人公・吉野みち(奈緒)が、同僚の新名誠(岩田剛典)に夫とのセックスレスを告白したことから始まるビターなラブストーリー。リアルすぎる人間描写や、夫婦関係に悩む人たちの思いを代弁するかのようなせりふが共感を呼び、クライマックスに向けてますます注目を集めている。

稲葉が「Stray Hearts」を初めてフル歌唱した『THE FIRST TAKE』の動画は、5月31日の公開直後から大きな話題を呼び、早くも191万再生(※6月13日時点)を突破しているが、今回、その動画と『あなたがしてくれなくても』によるスペシャルPVの製作が実現した。切なくも力強い稲葉の歌声に合わせ、同ドラマの名場面の数々が浮かび上がるという、ここでしか見ることのできない特別映像になっており、稲葉のファンにとっても、ドラマのファンにとっても、見逃せない貴重な内容になっている。

「Stray Hearts」は、愛を求めてさまよう人間の心を表現した楽曲で、同ドラマのために稲葉が書き下ろしたもの。本動画では、「息遣いはすぐそばに 聞こえるのに触れられない」「いつまでも一緒にいたい 思いは同じはずなのに」などの歌詞と、さまざまな思いを抱えた登場人物たちの映像が共鳴し、同ドラマの世界観をさらに深く見ることができる。

このスペシャル動画は、TVerで同日正午より独占配信スタート(https://tver.jp/series/sriummle88)。29日午後10時54分までの期間限定公開になっている。

関連キーワード エンタメ総合