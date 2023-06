MISAMO JAPAN 1st MINI ALBUM『Masterpiece』ONCE JAPAN限定盤

アジア発9人組ガールズグループ・TWICEの日本人メンバー、MINA、SANA、MOMOの3人組ユニット「MISAMO」として初の作品となる日本1stミニアルバムのタイトルが『Masterpiece』に決定し、ジャケット写真が14日、公開された。

『Masterpiece』は名作の意味。アートワークは美術館や名画をモチーフとしたコンセプトとなっており、神秘的な雰囲気を醸し出す。ティザー公開時から「ビジュ爆発」「ミサモ絵画展開いて」と期待感高まるなかでのアートワーク解禁となった。

TWICEオフィシャルSNSではトラックリストも同時投稿され、収録曲のクレジットを公開。リード曲「Do not touch」の作詞にはJ.Y. Park氏が参加し、「It's not easy for you」はMINA、「Rewind you」はSANA、「Funny Valentine」はMOMOが、それぞれ作詞に携わったことが明らかになった。

今作は、初回限定豪華盤(CD+DVD+グッズ)、通常盤(CD)、ONCE JAPAN限定盤(CD)と、ONCE JAPAN SHOPのみで販売されるメンバーソロジャケットの初回限定MINA盤・SANA盤・MOMO盤(いずれもCD+DVD+グッズ)の6形態でリリースされる。

MISAMO初のショーケース『MISAMO JAPAN SHOWCASE ”Masterpiece”』は7月22・23日に大阪・インテックス大阪 5号館、7月25~27日に横浜・ぴあアリーナMMで計5日間開催。8月にはCD購入者を対象としたハイタッチ会の開催も決定した。

■MISAMO JAPAN 1st MINI ALBUM『Masterpiece』収録曲

1. Do not touch

2. Behind The Curtain

3. Marshmallow

4. Funny Valentine

5. It's not easy for you

6. Rewind you

7. Bouquet

関連キーワード 音楽