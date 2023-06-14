Travis Japan『Moving Pieces - EP』、今年度最高初週DL数で「デジタルアルバム」初登場1位【オリコンランキング】
2023年6月14日 04時00分 (6月14日 05時05分更新)
Travis Japan『Moving Pieces - EP』が、初週DL数1.9万DL（19,167DL）を記録し、6月14日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で自身初の初登場1位を獲得した。
初週DL数1.9万DL（19,167DL）は、結束バンド『結束バンド』を超えて今年度最高初週DL数【※1】【※2】。
本作には、5/29付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で1位を獲得した表題曲「Moving Pieces」のほか、Travis Japanが出演しているカゴメ「野菜生活100」CMソング「Charging!」、bior organics「オーガニックアクア エアレスクッション」CMソング「Still on a journey」、ロゼット「ロゼット洗顔パスタ」CMソング「Keep On Smile」の全4曲が収録されている。
【※1】今年度は、「2022/12/26付」よりスタート
【※2】「デジタルアルバム今年度初週DL数」記録（2023/6/19付現在）／1位：Travis Japan『Moving Pieces - EP』（6/19付）1.9万DL、2位：結束バンド『結束バンド』（1/9付）1.8万DL、3位：back number『ユーモア』（1/30付）0.9万DL
【※2】「デジタルアルバム今年度初週DL数」記録（2023/6/19付現在）／1位：Travis Japan『Moving Pieces - EP』（6/19付）1.9万DL、2位：結束バンド『結束バンド』（1/9付）1.8万DL、3位：back number『ユーモア』（1/30付）0.9万DL
「週間デジタルアルバムランキング」は「2016/11/14付」よりスタート
＜クレジット：オリコン調べ（2023/6/19付：集計期間：2023年6月5日～6月11日）＞
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