&TEAM2nd EP 『First Howling : WE』のタイトル曲「FIREWORK」MV公開

HYBEのパン・シヒョク議長がプロデュースを手がける9人組グローバルグループ「&TEAM」(エンティーム)の2ndEP『First Howling : WE』がきょう14日に発売。収録曲全6曲とタイトル曲「FIREWORK」のミュージックビデオ(MV)が同時公開された。

今月10日・11日には自身初となる海外フェス『Weverse Con Festival』への出演を果たし、グローバル活動を本格化した&TEAM。今回のカムバックでは日本国内のみならず、約3週間にわたる韓国での活動を行うことを宣言し、JAPAN to GLOBALを実現している。同作品に収録されているタイトル曲「FIREWORK」、「君」を探して困難に立ち向かう姿を力強く表現した「Road Not Taken」、困難を乗り越えてようやく出会えた運命の「君」を想う気持ちを歌った「月が綺麗ですね」、自身初の韓国語楽曲となる「FIREWORK(Korean ver.)」、「Scent of you(Korean ver.)」全6曲の音源が解禁され、結束の力で前進する9人のハウリングが世界に響き渡る。

すでに公開されている「FIREWORK」のティザー映像は、公開されるやいなや「エモすぎる」とそのストーリー性と映像美が話題に。そして公開となった「FIREWORK」MVは、少年たちが走り抜ける青春の瞬間がコラージュされたロードムービーのように仕上がっている。狼の仮面をかぶった9人が森を疾走する様子や、泥の中でもつれ合う様子などの印象的なシーンを経て、最後は夜空に打ちあがる花火に照らされた&TEAMの姿が鮮やかに映し出される。

&TEAMの結束力による一糸乱れぬ疾走感あふれるダンスシーンはもちろん、それぞれがこん身の演技で見せるさまざまな表情にも注目。また、今回一部振り付けに参加したKの名前がChoreographyに記載されている。

