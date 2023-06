King & Prince2人体制初シングル「なにもの」初回限定盤Bジャケット

人気グループ・King & Princeの13枚目となる新曲「なにもの」(21日発売)初回限定盤B収録の「様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジ」のティザー映像が公式YouTubeチャンネルにて公開された。

今作のテーマは“気負わず、今を楽しむこと”。 日常にある小さな幸せの積み重ねで、日々が彩り豊かになっていくという、今のKing & Princeの等身大を歌った飾らない応援歌。高橋海人(※高=はしごだか)が主演を務める同局連続ドラマ『だが、情熱はある』の主題歌となっている。

初回限定盤A収録の「なにもの」Music Videoは2分割画面で構成され、それぞれのメンバーの私生活をイメージした部屋で過ごすシーンや、ステージ上でビッグバンドを携え、華やかにパフォーマンスするシーンなど、さまざまな表情を楽しむことのできる作品に。ダンスはs**t kingzのOguriによる振付で、今の2人の自然な表情も楽しめる、歌詞になぞったキャッチーな振り付けに注目。

カップリングには「Magic of Love」「Kiss & Kill」「アシタノカタチ」「名もなきエキストラ」、そして高橋が作詞・作曲を担当した「話をしようよ」など新曲5曲がそれぞれの形態に収録される。

初回限定盤Aの特典DVDには「なにもの」 Music VideoやLip Sync ver.に Music Video Shooting Behind the scenesが収録され、初回限定盤Bの特典DVDには、Making of Single「なにもの」Jackets & Danceと「様々なゲームに挑戦!チームワークチャレンジ」といった映像が収録される。Dear Tiara盤には、「King & Princeのサウナで身も心もさらけ出せ!本音トーク」といったファンクラブ盤ならではの特典映像が収録されている。

